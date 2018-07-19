NBA》德羅森不哭！告訴你在同隊「待好待滿」有多難

德羅森遭到交易。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕德羅森（DeMar DeRozan）曾多次在公開場合上說過要永留多倫多，對暴龍的忠誠度完全不需要質疑，不過，商場的現實終究是殘酷的。

德羅森效力暴龍9個賽季，留下平均每場19.7分4.1籃板5.2助攻的成績，不過，今年休賽季卻成為交易籌碼，毫無預警被送到馬刺，球迷對這樣的結果都感到相當沮喪，球員也紛紛感嘆聯盟毫無「忠誠」可言。

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其實德羅森只差一季就可以在暴龍待了10年，要知道，球員要在同一球隊至少待滿10年真的實屬難得，僅6名現役球員能夠完成這件事。

根據《clutch points》資料顯示，諾維茨基（Dirk Nowitzki）在獨行俠待了20年最具代表性，馬刺吉諾布里（Manu Ginobili）16年，熱火哈斯倫（Udonis Haslem）15年，灰熊康利（Mike Conley）11年，雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）10年，灰熊M.加索（Marc Gasol）同樣是10年。

《clutch points》為這樣的情況下了註解，「有價值觀的球隊，會更珍惜他們和球員之間的關係，有忠誠的球員也會對所在的城市死忠。」