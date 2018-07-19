中職》屢遭球迷私訊「問候」 王正棠學會笑看人生

王正棠去年世大棒對法國，他鎮守中外野因致命漏接失誤，導致台灣隊輸球。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將網羅大物內野手王正棠，打擊和速度都深受教練團肯定，但比球技更令人印象深刻的是，去年世大運對法國，他鎮守中外野因致命漏接失誤，導致台灣隊輸球，事後許多球迷在網路「酸」他，甚至用言語霸凌，事隔近一年，王正棠已學會笑看人生。

進職棒後，往事總會被球迷一再提起，該如何面對?王正棠說，「我會用行動證明自己，平常也不太會去看網友留言說什麼。」王正棠坦言，從去年世大棒敗給法國至今，許多球迷都私訊留言「問候」，其實他都有看到，能做的就是盡量不多想。

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王正棠從少棒時期到現在，都是以內野手為主，到國家隊或培訓隊才會移防外野，最欣賞的是過去大聯盟時期守內野的胡金龍。依照富邦悍將教練團規劃，王正棠可能會進駐二壘防區，他說，富邦內野「很擠」，會盡全力表現。

王正棠透露，父親過去是快壘國手，但因家境不好，上國中就沒打了，如今他進職棒，算是幫老爸圓棒球夢，他說，「進職棒我家人都很開心、感動。」

王正棠台體大畢業才投入選秀，他表示，其實當年從穀保家商畢業，教練周宗志告訴他有前三輪被選到的實力，但他自評心理素質不夠強，決定先念大學加強，如今他成熟許多，覺得大學這4年沒有白費時間。

富邦悍將領隊蔡承儒（左）為王正棠（右）穿上53號球衣。（記者劉信德攝）