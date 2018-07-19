路跑》2018「臺灣馬」重回新竹 3、40名醫師一路挺跑者

「飛躍的羚羊」、臺灣馬拉松管理協會名譽理事長紀政（立者左六）、新竹縣長邱鏡淳（中）等今天一起替第4屆「臺灣馬」造勢，號召國內外的跑友共同來跑一下。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2018臺灣國際馬拉松賽（in新竹）將於10月21日清晨6點，在新竹縣體育場旁的國民運動中心起跑，主辦單位臺灣馬拉松管理協會今天在新竹縣政府舉行說明會，歡迎熱愛路跑者在8月31日以前利用網站報名。

「飛躍的羚羊」、臺灣馬拉松管理協會名譽理事長紀政、新竹縣長邱鏡淳、以及該協會理事長陳基國、秘書長盧瑞忠等今天都一起為這場路跑賽造勢。邱鏡淳說，這場第4屆的「臺灣馬」卻是第2次在新竹縣登場，希望可以再次幫新竹縣做城市行銷。

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盧瑞忠說，「臺灣馬」是由該管理協會所發起主辦的，首屆和今年、第4屆都選擇在新竹縣起跑，主要是該協會過半的理監事都是新竹縣子弟。

另外，首屆在竹縣初試啼聲就寫下1萬5000名跑友參賽、25國共襄盛舉的佳績，後續雖然轉戰其他城市進行，跑友參與度依舊熱烈，但他們覺得台灣現在跑步賽事熱絡，他們不追求人多，改追求質精和是否能帶動地方經濟效益、展露地方特有文化，所以決定從今年起，以後年年都在新竹縣起跑，希望藉此重新定位可以爭取國際認證為國際優良賽事。

今年天氣酷熱，盧瑞忠說跑者的安全是他們所關心的。所以這次特別重視賽道上和活動現場的安全管理。

當天現場不僅設有醫護站、救護車待命隨時提供服務，且將是寫下國內首見，有近30名醫師出任大會「AED runner」，屆時會揹著AED緊急救命器參加各組別路跑的記錄，以因應萬一出現緊急狀況時的需求。

另外他們還有10多名來自台灣血管外科學會的心臟專科醫師當大會志工，定點投入這次賽會醫護救急工作。

陳基國說，這次賽事計畫要號召6000名國內外跑友共襄盛舉。全馬的比賽路線由竹北國民運動中心出發，沿著光明六路林蔭大道，經120號縣道，到省道台3線合興火車站附近折返，回程經油羅溪、頭前溪河堤道路，走興隆路、右轉自強1路，再回到新竹縣體育場。另還有半程馬拉松、9公里以及3公里，共計4個比賽項目，想要競技、想要休閒，跑者都可各取所需。

近日全台各地天氣炎熱，到處都晴空萬里，2018「臺灣馬」主辦單位這次辦路跑特別重視安全管理，現場將安排有10多名心臟專科醫師坐鎮，還有近30名醫生出任「AED runner」，以確保參與的跑友「頭好壯壯」。（記者黃美珠攝）

臺灣馬拉松管理協會名譽理事長紀政（左3）、該協會理事長陳基國（左2）、秘書長盧瑞忠（右2）等今天號召大家一起參加第4屆「臺灣馬」在新竹。（記者黃美珠攝）

臺灣馬拉松管理協會名譽理事長紀政（左3）、該協會理事長陳基國（左2）、秘書長盧瑞忠（右2）等今天號召大家一起參加第4屆「臺灣馬」在新竹。（記者黃美珠攝）