桌球》南韓桌球公開賽 陳建安男雙、混雙8強門票全到手

莊智淵（右）／陳建安挺進男雙8強。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2018年南韓桌球公開賽會內賽今天登場，世界冠軍組合莊智淵／陳建安在男雙首輪，以直落三輕取紐汀克／羅賓諾特的跨國組合，挺進8強。

「安靜配」陳建安／鄭怡靜也在「台灣內戰」中，以3:0擊敗莊智淵／陳思羽，搶下混雙8強門票。今晚8點將遭遇中國搭檔林高遠／王曼昱。

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2013年聯手拿下世錦賽男雙金牌的莊智淵／陳建安，首輪面對比利時的紐汀克和法國羅賓諾特的聯軍，以11:7、11:8、11:8過關，明天將迎戰頭號種子香港黃鎮廷／何鈞傑。上個月日本公開賽，莊陳配就是在8強戰以2:3敗給黃何配。

另一組男雙組合廖振珽／林昀儒，首輪在局數2:1領先下未能守成，以2:3遭地主組合張宇鎮／林鐘勳逆轉，無緣8強。

女雙部份，兩組國泰組合鄭先知／劉馨尹、劉昱昕／蘇珮綾，在16強戰分別以0:3不敵中國陳夢／丁寧、新加坡于夢雨／周一涵。

女單部份，世界排名第9的鄭怡靜首輪以4:1解決16歲的日本美少女長崎美柚，16強戰將對決南韓宿敵田志希。

陳建安（左）／鄭怡靜晉級混雙8強。（資料照，取自國際桌總官網）

鄭怡靜闖進女單16強。（資料照，取自國際桌總官網）