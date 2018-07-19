足球》縱橫人工草坪 後勁國小獲聖馬利諾女足冠軍

後勁國小女足獲聖馬利諾盃國際分齡足球錦標賽冠軍。（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］後勁國小女足以5戰全勝佳績，獲2018年聖馬利諾盃國際分齡足球錦標賽冠軍，隊員從義大利返國，受到高雄市師生及家長熱情迎接。

後勁國小女足隊於7月9至13日赴義大利參加聖馬利諾盃（SAN MARINO CUP）國際分齡足球錦標賽，在12歲U12女子組對戰中，以5戰全勝、總得分11分佳績，擊敗歐洲足球勁旅奪冠，團員今天搭機返抵高雄，師生及家長熱情迎接，教育局長王進焱獻花給領隊、校長趙梓晴，家長歡呼並為球員戴上花圈。

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教練林佳玉說，最後一場以6比0擊敗義大利隊，在連續4場苦戰後，逐漸適應歐洲氣候及攻擊方式，而球員踼慣自然草坪，在人工草坪上比賽更易掌控，面對歐洲選手毫不畏懼，展現求勝企圖與拼搏精神。

隊員王若萍本屆踢進4球，王身高約165公分，腳長手長，父親來自非洲迦納、母親為阿美族，小五時被林佳玉發掘，雖跑速不出色，賽前持續增加速度及爆發力，一百公尺短跑跑出第一，超越後勁國小紀錄保持人，成為全校跑最快學生。

王若萍說，今年升上後勁國中繼續踼球，雖然起步晚，但會朝職業足球夢逐步邁進。

後勁國小足球隊連續2年在國際賽奪冠，去年男足隊參加英國曼徹斯特超級盃國際分齡賽，勇奪U12組冠軍，今年女足隊奪得義大利U12組冠軍。

後勁國小校長趙梓晴表示，獲各界協助赴歐比賽，感謝體育署、高雄市教育局贊助經費，中油、日月光文教基金會、綠山林開發事業、後勁社會福利基金會、後勁廟產管理委員會、國際扶輪第3510地區大發扶輪社、大社工業區廠商聯誼會、新宏興營造及市議員黃石龍鼎力相助。

王若萍（左起）、黃睿恩及李翊瑄共踢進10球。（記者黃旭磊攝）

隊員返國後為自己喝采。（記者黃旭磊攝）