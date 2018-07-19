桃園場增能體驗活動 新住民姊妹健康一起來

〔體育中心／綜合報導〕教育部體育署為讓更多新住民女性朋友養成規律運動習慣，增進健康與活力，本（107）年度委託臺北市立大學規劃「Women動起來-新住民女性運動活力推廣計畫」系列活動。六都增能體驗活動於7月29日（星期日）下午1時30分續跑至桃園，將在桃園市新住民文化會館舉辦，希望讓大桃園地區新住民女性擁有正確的健康觀念與運動知識，進而從事運動參與，培養規律運動習慣。

在新落成的桃園市新住民文化會館，姊妹們可以在自己熟悉的文化中學習運動的知識，同時也能認識到不同國家的人文魅力，互相交流，以達到健康共同把握，運動不分國界的目標。活動當天將邀請知名女性運動名人到場，分享如何將運動與生活作結合，並將自身的經驗及維持身材的小秘訣告訴大家。另外，專業的健身教練也將帶來一段活力運動體驗，讓前來一起增能動一動的姊妹們，能夠跟著老師揮灑汗水，一同迎向健康人生。

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除了增能講座的運動分享及教練帶動健身的體驗外，當天還有身體檢驗的器材供大家測驗，新住民姊妹們透過握力、走路速度、身體組成的測量，了解自身的體適能，使得運動、健康等知識能夠持續力行，也活用於自身並推己及人，讓動得健康、動得美麗的觀念深入彼此。

活動報名採電子郵件方式辦理，報名信箱：womensport.ut@gmail.com，歡迎有興趣的女性朋友帶著家人一同親臨現場體驗運動，享受健康！

六都增能體驗活動於7月29日（星期日）下午1時30分續跑至桃園，將在桃園市新住民文化會館舉辦。（官方提供）