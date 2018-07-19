網球》黄志芳、曾俊欣老少球友相見歡 外貿協會力挺「夜市小球王」

「夜市小球王」曾俊欣19日偕同父母家人，前往拜會貿協董事長黃志芳。（記者叢昌瑾攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國對外貿易發展協會董事長黃志芳熱衷運動，更積極推動寶島體壇發展，力挺「光頭神舉」黃培閎旅歐參與排球職業聯賽後，今也以實際行動支持「夜市小球王」曾俊欣，曾經隔網對抽的老少球友中午相見歡，黄志芳除贈送ASUS ZenWatch 3 智慧手錶，更當場指示行銷專案處規畫贊助，讓明年轉戰職業的曾俊欣無後顧之憂，全心朝男單百大目標打拚。

網球是歷史悠久的紳士運動，場上不單鬥力也鬥智，深獲前外交部長黃志芳青睞，不但經常在國外職業賽事觀戰，低調替台將加油打氣，閒暇之餘也喜歡換上球鞋揮拍較勁，6年前還擔任我國聯邦盃娘子軍領隊遠征中國深圳，與網壇關係相當深厚。其實早在4年前，黄志芳就已認識曾俊欣，並曾在北市台銀球場抽球小試身手，「他那時年紀雖小，球又強又快，真的不好接。」如今昔日小球友搖身變為溫網青少男單冠軍，足讓忘年之交的黄志芳與有榮焉。

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「看到曾俊欣連奪大賽冠軍，外媒爭相報導，我們深感驕傲，尤其高舉金盃的鏡頭躍居各大版面，就是為台灣做了最好宣傳。」59歲的黃志芳表示，這些年看到愈來愈多寶島運動健兒在國際賽事發光發熱，不單吸引全球各地粉絲目光，也讓台灣突破困境走向世界舞台，「這種令人發自內心感動與共鳴的運動外交，比什麼廣告行銷都有效。」

身為資深網球迷，黄志芳還推薦曾俊欣一部真人真事改編的熱血電影「決戰賽末點」，內容描述80年代網壇雙巨頭，「瑞典冰人」伯格（Bjorn Borg）與「火爆浪子」馬克安諾（John McEnroe）在溫網草地上演至尊對決的心路歷程，「他們在場上比的不單是球技，更是心理素質對抗。」尤其伯格駕馭壓力與欲望、馬克安諾如何被啟發學會控制情緒，這些傳奇名將銳變成長後自我救犢，非常值得曾俊欣思考學習，黄志芳還勉勵這位世界青少男球王：「專注場上每一球，不去瞻前顧後，全力以赴堅持到底，才能獲得對手與球迷尊重，成就真正的場上『雙贏』。」

外貿協會董事長黃志芳（左起）贈送ASUS ZenWatch 3 智慧手錶，並指示行銷專案處規畫贊助，讓明年轉戰職業的曾俊欣無後顧之憂，全心朝男單百大目標打拚。（記者梁偉銘攝）

「夜市小球王」曾俊欣19日偕同父母家人，前往拜會貿協董事長黃志芳。（記者叢昌瑾攝）

外貿協會董事長黃志芳（左起）贈送ASUS ZenWatch 3 智慧手錶，並指示行銷專案處規畫贊助，讓明年轉戰職業的曾俊欣無後顧之憂，全心朝男單百大目標打拚。（記者梁偉銘攝）