台灣藍交手印尼拚止敗 今日賽事預告與轉播

台灣藍隊。（記者陳志曲攝）

各位讀者早安，自由體育替您準備好精彩的賽事與轉播囉。

瓊斯盃賽事進入尾聲，台灣白隊至今仍未收下勝場，下午1點將與戰績排名第2的「長人陣」伊朗交手；藍隊也將在晚間7點與印尼對役，尋求終止2連敗，喜愛籃球比賽的朋友，千萬不要錯過囉。

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MLB下半季開打，紅雀小熊之戰，紅雀推出馬丁尼茲（Carlos Martinez）擔任先發，小熊則推出韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）擔當主投。

晚間，中職賽事兩地開打，洲際場次由統一獅對上中信兄弟，獅隊推出瑞安擔任先發，象隊則由賽格威擔任主投；新莊場次則是Lamigo桃猿對上富邦悍將，猿隊推出克恩三世掛帥，悍將則由黃亦志坐鎮主場。

瓊斯盃

13:00 伊朗vs.台灣白

15:00 日本vs.韓國

17:00 菲律賓vs.立陶宛

19:00 台灣藍vs.印尼

地點:新莊體育館

轉播單位:Line today、緯來體育

MLB

07:00 紅雀vs.小熊 （民視、FOX體育）

CPBL

18:35 統一獅vs.中信兄弟

地點:洲際棒球場

轉播單位: 緯來育樂、愛爾達體育2台、愛奇藝、CPBLTV

18:35 Lamigo桃猿vs.富邦悍將

地點:新莊棒球場

轉播單位: 愛爾達體育1台、WinTV綜合台、愛奇藝、CPBLTV