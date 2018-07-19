瓊斯盃》台灣藍今遇加拿大 他們有「哈登」且臨時組軍照樣殺

〔記者林岳甫／新北報導〕運動經紀公司3D Global Sports經過多方探詢，才成功組成加拿大隊，並連兩年來台參加瓊斯盃，陣中每位球員都是周遊列國職業傭兵，本屆尚未嚐到敗績，尤其頭號得分大將泰瑞造型因留有大鬍子，外形神似NBA火箭隊超級球星哈登。

26歲、195公分泰瑞昨對伊朗毫不留情面，全場出手19次、命中11球，包括三分線5投4中，轟進本屆所有球員之最32分。

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泰瑞在2013年NBA選秀名落孫山，先至德國延續籃球生涯，近年則都在加拿大聯賽發展，分別效力王子島風暴、蒙克頓魔術，上季場均19.4分、6.5籃板與2.6助攻，至於為何會與哈登有類似造型，他解釋因鬍子長很快且懶得整理，才會在2年前就開始蓄鬍。

加國此趟僅9人參賽，但每位球員都驍勇善戰，至今仍維持不敗，總教練克里斯坦言，「我們確定要來打瓊斯盃時，就知道時間卡在NBA夏季聯盟，且許多球員也想在這段時間休息，因此費盡許多時間才湊齊9人來台參賽，即使組隊很倉促，但經過場場比賽逐步調整，大家表現會越來越好。」

此外，克里斯大讚瓊斯盃是個很棒賽事，且台灣食物又非常好吃，替因故婉拒來台參賽的球員感到可惜。

加拿大頭號得分大將泰瑞。（資料照，記者林正堃攝）