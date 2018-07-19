NBA》勇士新秀貝爾抵台 球迷化身「悟空」接機

得知貝爾喜歡七龍珠，台灣球迷化身「悟空」接機。（主辦單位提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士新秀貝爾今天抵達台灣，不少熱情台灣球迷到機場接機，他也親切地幫粉絲簽名，有求必應，更有專業粉絲得知他喜歡「七龍珠」，特地COSPLAY成「悟空」模樣，讓貝爾又驚又喜。

今年夏天最火熱的籃球盛會「國泰 NBA 3x」總決賽即將於7月20日至7月22日信義區香堤廣場盛大登場，今年總決賽邀請到NBA冠軍隊成員，金州勇士潛力新秀貝爾（Jordan Bell）與充滿熱情活力的密爾瓦基公鹿啦啦隊（Bucks Dancers Team）為精彩的總決賽站台。貝爾今日傍晚抵台，即將展開為期6天的訪台行程。

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勇士隊潛力新秀貝爾傍晚抵台，此次偕同密爾瓦基公鹿隊啦啦隊來台為「國泰NBA 3x」總決賽站台，不只鼓勵大專球員盡情展現球技，更為選手加油，全力爭取「美國NBA圓夢之旅」難得機會。

貝爾此次將展開6天的台灣行，明日早上將和幸運球迷一起進行放鬆身心的瑜珈課程，下午將至信義香堤廣場參加國泰NBA 3x的總決賽。歡迎喜愛NBA、熱愛籃球的球迷朋友們到現場同樂，感受NBA球星和NBA啦啦隊的魅力。

勇士新秀貝爾（右一）幫球迷簽名。（主辦單位提供）