網球》打下生涯最佳成績 莊吉生榮登ATP官網報導

莊吉生登上ATP官網首頁報導。（取自ATP官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球選手莊吉生今天與地主選手斯米茲克（Tim Smyczek）三盤激戰，終場雖然以1：6、7：5、4：6落敗，在ATP250等級的美國紐波特男網賽8強止步，不過他贏得生涯巡迴賽首勝，還打下個人職業生涯新高，連ATP官網都撰文報導他勵志的表現。

莊吉生上週才在溫內特卡挑戰賽拿到亞軍，本週在紐波特以外卡選手出賽，首輪遇上烏克蘭史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky），以6：4、3：6、6：3開胡，搶下生涯ATP巡迴賽首勝，次輪面對法國選手馬胡（Nicolas Mahut），花了不到1個半小時就直落二解決對手。

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ATP官網報導，莊吉生過去是失業的商業系統分析師，如今他已經靠網球開闢了新天地。

莊吉生說：「這讓人難以置信，我非常努力才到達這裡，我也一直相信自己能辦到。」他也提到，一開始踏上職業網球之路，只打算給自己兩年時間來看自己能闖到什麼程度，過程中雖然曾多次想放棄，但最後靠著家人、朋友及教練的支持，總算一一度過難關。

此外，莊吉生是我國繼盧彥勳、王宇佐之後，第三位打下ATP250等級單打會內賽勝利的台將，他的下一戰則將要代表台灣出戰下個月開幕的雅加達亞運。

莊吉生。（資料照，記者張嘉明攝）