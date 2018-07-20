MLB》「送走馬查多只是第一步」 金鶯還想賣瓊斯

馬查多（左）已被交易至道奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊昨天在送走馬查多（Manny Machado）的同時，已經宣告球隊即將邁入重建。金鶯總管杜奎特（Dan Duquette）不諱言，他們的下一步就是把老將交易掉，以換取更多潛力新秀。

陣中以終結者布里頓（Zach Britton）為各隊詢問度最高的球員，他在六月中旬傷癒復出後投出不錯內容，最擅長的伸卡球也同樣具威力，均速有95.4英哩的水準，且布里頓在近7場的後援登板都未失分，牛棚穩定度各隊有目共睹。但杜奎特提到，布里頓不會是金鶯隊唯一可以被交易的球員。

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金鶯隊終結者布里頓。（法新社）

隊上的老大哥瓊斯（Adam Jones）同樣是各隊競逐的目標，生涯累計261轟的他，今年雖已邁入個人的第13個大聯盟球季，不過32歲正值當打之年，仍相當具有交易價值。然而身為巴爾的摩的高人氣球星，瓊斯擁有拒絕交易條款，因此金鶯若想拿他當作籌碼，恐怕得要瓊斯點頭答應才行。

金鶯隊看板球星瓊斯。（美聯社）

但既然鐵了心要重建，金鶯在自由市場兜售的也不僅是這兩名球員，史構普（Jonathan Schoop）、瓦倫西亞（Danny Valencia）與布拉契（Brad Brach）都是可交易對象。「我們希望能在交易大限前好好把握這個機會，並儘可能地多找一些優秀的年輕球員來加深我們的農場體系。」杜奎特表示。

金鶯總管杜奎特。（法新社）