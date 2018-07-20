MLB》印地安人重磅交易 送頭號新秀換來教士終結者

印地安人隊送出陣中頭號新秀米吉亞，換取教士隊終結者以及好用後援。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊與教士隊進行一筆重大交易，印地安人將陣中頭號新秀米吉亞（Francisco Mejia）送出，換取教士隊終結者漢德（Brad Hand），以及本季表現不錯的後援新秀辛巴（Adam Cimber）。

由於印地安人隊今年的牛棚狀態十分慘澹，防禦率5.28以及對手的上壘率0.816都是全大聯 盟倒數第二，被全壘打百分比4.4則是全大聯盟最差，因此亟需牛棚補強。漢德今年出賽41場，投44.1局，送出65次三振，拿下24次救援成功，防禦率為3.05，FIP為3.17。辛巴則是在48.1局的投球裡有著防禦率3.17，51次三振的表現。

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漢德這兩年在教士隊表現都非常優秀。（資料照，USA TODAY Sports）

此外，由於陣中中繼投手米勒（Andrew Miller）以及終結者艾倫（Cody Allen）的合約都將在下個賽季到期，預計印地安將不會續留他。漢德在季初才剛與教士隊簽下三年的延長合約，因此他將完美填補印地安人隊未來的後援空缺。

辛巴是下勾投手，三振能力好。（資料照，法新社）

教士收到的新秀米吉亞，是目前MLB官網百大新秀榜中的第15名，同時也是排名最高的捕手。米吉亞是位打擊評價很高的新秀，守備能力相對普通。本季他在小聯盟3A繳出打擊率2成79、7發全壘打、45分打點的表現。今年由於印地安人隊陣中的捕手位置穩固，因此曾要求米吉亞轉練外野，但他來到教士後，預計將會繼續以捕手身份出賽。

補進米吉亞後，他將會排在教士新秀排行榜中的第三名。教士隊目前有10位百大新秀，可以說是大聯盟最肥沃的農場（此新秀排行榜為MLB官方釋出的排行榜）。教士隊在失去漢德後，終結者的位置預計將由本季防禦率1.43的葉茲（Kirby Yates）來接替。