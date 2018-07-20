NBA》迫不及待被買斷 ！「甜瓜」新球季有機會轉戰火箭

2018/07/20 09:28

「甜瓜」安東尼新球季有機會改披火箭球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早雷霆和老鷹、七六人達成一筆三方交易，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）將被送往老鷹，這筆交易完成後，他也將尋求買斷，待讓渡期一過就能選擇自己想去的球隊，火箭隊則是甜瓜下季最有可能的新東家。

去年夏天甜瓜捨棄霸王條款從尼克轉隊至雷霆，與魏斯布魯克（Russell Westbrook）和P.喬治（Paul George）組成三巨頭，但不但成績不如預期，還在季後賽首輪就慘遭淘汰，甜瓜上季狀態也明顯下滑，場均16.2分、5.8籃板以及1.3次助攻等各項數據，幾乎都創下自己生涯新低。

今天稍早安東尼被雷霆交易到老鷹，搭配2022年前14順位受保護選秀權，換取主控施洛德（Dennis Schroder）、中鋒穆斯卡拉（Mike Muscala），這也代表雷霆總算逃過要繳高達1.5億美元（約台幣49億）奢侈稅的命運，預計將能省下近1億美元（約台幣33億）。

而安東尼與經紀人羅斯（Leon Rose）之前就在雷霆的准許下，在夏季聯賽時前往拉斯維加斯，與火箭及熱火兩隊會面，而NBA記者David Aldridge也指出，據消息人士透露，安東尼早就在一周前向人提起自己會選擇加盟火箭。

火箭過去就曾積極招募安東尼，與尼克談判多次最終仍流局，如今再度燃起希望，盼望能找來甜瓜與保羅（Chris Paul）及「大鬍子」哈登（James Harden）共組三巨頭，挑戰衛冕軍勇士。

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