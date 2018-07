NBA》迫不及待被買斷 ！「甜瓜」新球季有機會轉戰火箭

「甜瓜」安東尼新球季有機會改披火箭球衣。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕稍早雷霆和老鷹、七六人達成一筆三方交易,「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)將被送往老鷹,這筆交易完成後,他也將尋求買斷,待讓渡期一過就能選擇自己想去的球隊,火箭隊則是甜瓜下季最有可能的新東家。

去年夏天甜瓜捨棄霸王條款從尼克轉隊至雷霆,與魏斯布魯克(Russell Westbrook)和P.喬治(Paul George)組成三巨頭,但不但成績不如預期,還在季後賽首輪就慘遭淘汰,甜瓜上季狀態也明顯下滑,場均16.2分、5.8籃板以及1.3次助攻等各項數據,幾乎都創下自己生涯新低。

今天稍早安東尼被雷霆交易到老鷹,搭配2022年前14順位受保護選秀權,換取主控施洛德(Dennis Schroder)、中鋒穆斯卡拉(Mike Muscala),這也代表雷霆總算逃過要繳高達1.5億美元(約台幣49億)奢侈稅的命運,預計將能省下近1億美元(約台幣33億)。

而安東尼與經紀人羅斯(Leon Rose)之前就在雷霆的准許下,在夏季聯賽時前往拉斯維加斯,與火箭及熱火兩隊會面,而NBA記者David Aldridge也指出,據消息人士透露,安東尼早就在一周前向人提起自己會選擇加盟火箭。

It should surprise no one that @carmeloanthony has been telling people for more than a week that he’ll ultimately wind up with the Rockets, per league source.