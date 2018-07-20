NBA》勇士「抱團」風氣毀了全聯盟？表弟：我不在乎

卡森斯今天出席加盟勇士記者會，左為勇士總管麥爾斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天開心出席加盟勇士記者會，他在會中表示最喜歡的新隊友就是湯普森（ Klay Thompson），還開玩笑表示，勇士隊友都是很棒的人，「只是格林（Draymond Green）除外。」他相信新球季可以與這些新隊友配合地很好。

卡森斯在新球季將改穿0號球衣，而原本的勇士0號麥考（Patrick McCaw）目前是自由球員，未來若和勇士續約會選擇另外的號碼。

請繼續往下閱讀...

卡森斯今天提到自己選擇低薪加入勇士的原因：「就是為了成為贏球文化中的一份子，而我也成功獲得這個機會，與這個時代最有天賦的球員們一起打球。」

勇士四年奪下三座總冠軍，吸引大咖球星前來「抱團」，外界批評勇士這樣的補強行為是在毀了NBA整個聯盟，卡森斯今天表示：「老實說，我不是很在乎（外界批評）。」

外界也質疑，卡森斯的左腳阿基里斯腱傷勢會使他勇士的發揮受到限制。勇士教頭柯爾也明確指出，卡森斯下季將擔任替補。卡森斯則透露，自己目前恢復情形良好，他向多名過去曾經有類似傷勢的球員取經，「這是一種可以被治療的傷痛，我每天都在變得更加強壯。」