MLB》歡迎新任終結者 拉米瑞茲：「你玩馬力歐賽車嗎？」

Do you play Mario Kart? https://t.co/N9TR4ENM6Z — Jose Ramirez （@MrLapara） 2018年7月19日

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊透過交易迎來教士隊終結者漢德（Brad Hand），想不到印地安陣中明星內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）問他的第一句話居然是：「你會玩瑪莉歐賽車嗎？」

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拉米瑞茲向漢德示好。（資料照，美聯社）

從教士轉到印地安人隊的漢德。（資料照， USA TODAY Sports）

瑪利歐賽車系列是任天堂著名的遊戲，這款遊戲2017年才在任天堂主機《Nintendo Switch》上發表新作《Mario Kart 8 Deluxe》。

身為本季隊上表現最好的打者，拉米瑞茲此舉被網友視為向漢德示好的舉動。其實拉米瑞茲時常在推特上發表自己的意見，今年明星賽剛結束，由美聯明星隊獲得勝利後，他就很幽默地發了一則推特：「我們還有世界大賽主場優勢嗎？」事實上，明星賽獲勝隊伍能獲得世界大賽優勢的這項規定，已經在去年就被取消了。