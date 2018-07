MLB》歡迎新任終結者 拉米瑞茲：「你玩馬力歐賽車嗎？」

Do you play Mario Kart? https://t.co/N9TR4ENM6Z

〔體育中心/綜合報導〕印地安人隊透過交易迎來教士隊終結者漢德(Brad Hand),想不到印地安陣中明星內野手拉米瑞茲(Jose Ramirez)問他的第一句話居然是:「你會玩瑪莉歐賽車嗎?」

拉米瑞茲向漢德示好。(資料照,美聯社)

從教士轉到印地安人隊的漢德。(資料照, USA TODAY Sports)

瑪利歐賽車系列是任天堂著名的遊戲,這款遊戲2017年才在任天堂主機《Nintendo Switch》上發表新作《Mario Kart 8 Deluxe》。

身為本季隊上表現最好的打者,拉米瑞茲此舉被網友視為向漢德示好的舉動。其實拉米瑞茲時常在推特上發表自己的意見,今年明星賽剛結束,由美聯明星隊獲得勝利後,他就很幽默地發了一則推特:「我們還有世界大賽主場優勢嗎?」事實上,明星賽獲勝隊伍能獲得世界大賽優勢的這項規定,已經在去年就被取消了。

Do we still get home field advantage?