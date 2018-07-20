網球》返母校受到熱情歡迎 曾俊欣送這兩個字給學弟妹...

曾俊欣回母校中山國小分享奪冠心路歷程。（記者簡榮豐攝）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣網球小將曾俊欣上月拿下法網青少年組單打冠軍，近日又在溫布頓網球錦標賽青少年組男單奪冠，曾俊欣在爸爸曾育德的陪同下，今早返回母校北市中山國小，一大早學弟妹在校門口列隊歡迎，看到曾俊欣一出現，曾俊欣的小學網球教練陳名米也現身，大讚曾俊欣是努力認真的運動員，拿下世界冠軍堪稱是台灣之光。

對於溫網奪下冠軍的心情，曾俊欣表示，很高興、興奮，感謝許多人在背後支持他，有機會長時在國外比賽與訓練，並且拿下冠軍。

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不過溫網比賽對手拿下第二盤勝利，曾俊欣說，當時第二盤輸掉後，中場休息時開始思考等一下第三盤的打法，盡量專注在球場，不要被對手影響，把最好的一面表現出來。

回到母校，網球隊的學弟妹熱情歡迎還獻花，表達敬意，曾俊欣也分享練球秘訣，除了要比別人更努力之外，「自律」很重要，不管在飲食或體能例如熱身、伸展都要做得徹底，比賽或練球才不容易受傷。

曾俊欣也回憶在母校練習的點滴，他說，家住永和，到學校有將近半小時的時間，所以每天早上6點多要起床，到校後7、8點就練球到11點，下午2點繼續練到6點，雖然滿辛苦的，但跟大家一起練球切磋，也滿好玩的。

談到接下來的計畫，曾俊欣表示，將續拚美網和青年奧運，明年轉職業賽。下週比完賽就赴歐洲練球，差不多3週的時間，接著到美國準備比賽打美網，希望可以拿到世界第一，也希望為台灣拿下奧運金牌。

成為學弟妹榜樣的曾俊欣也有偶像，他說是日本選手錦織圭，錦織圭打法跟他很像，在亞洲是最出色的選手，希望未來能向錦織圭一樣。

「法網」及「溫布頓」網球青少年世界雙料冠軍的「台灣之光、中山之光」曾俊欣，20日由父親曾育德陪同回母校中山國小分享奪冠心路歷程。（記者簡榮豐攝）

曾俊欣。（記者簡榮豐攝）

「法網」及「溫布頓」網球青少年世界雙料冠軍的曾俊欣，20日由父親曾育德陪同回母校中山國小分享奪冠心路歷程，受到校長陳冠英及學弟、妹熱烈歡迎。（記者簡榮豐攝）

「法網」及「溫布頓」網球青少年世界雙料冠軍的「台灣之光、中山之光」曾俊欣（左二），20日由父親曾育德（左）陪同回母校中山國小分享奪冠心路歷程，校長陳冠英（右二）熱烈歡迎並致贈禮物祝賀。（記者簡榮豐攝）

曾俊欣回母校中山國小分享奪冠心路歷程。（記者簡榮豐攝）

曾俊欣回母校中山國小分享奪冠心路歷程，學弟妹獻花道賀。（記者簡榮豐攝）

曾俊欣。（記者簡榮豐攝）