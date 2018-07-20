韓職》南韓亞運捕手砲轟王維中 恐成台灣天敵？

王維中昨投5.2局失3分吞敗。（取自NC恐龍官方臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕SK飛龍捕手李宰元昨天從NC恐龍左投王維中手中開轟，不但是他本季第11號全壘打，也讓南韓媒體期待他在亞運對上這位台灣王牌時的表現。

王維中昨天首度和SK飛龍交手，主投5.2局用了112球挨7安（含1發全壘打）失3分，吞下本季第7敗。儘管王維中投到6局時，先連飆2K，累計單場7K追平韓職生涯單場紀錄，但他隨後遭李宰元轟出左外野陽春砲，也被換下場。NC恐龍打線也未振作，終場以0：3輸球，仍居韓職10隊最後一名。

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李宰元賽後表示，王維中投得很好，但他鎖定球路出棒，結果形成全壘打。李宰元在這個對決也展現纏鬥力，總共耗掉王維中10顆球，最後相中的是150公里速球出擊。

李宰元昨役對王維中3打數就有2安打，由於他入選下個月亞運的南韓代表隊，因此韓媒「朝鮮日報」也期待他屆時對王維中的表現。王維中是台灣隊王牌，韓媒也預期他是台、韓在8月26日首戰對決時的先發投手。

南韓在本屆亞運派出韓職全明星隊，展現強烈的奪金企圖心，而台灣隊24人中，則有10名職業球員，另14人來自亞運培訓隊。一般評估王維中投完首戰後，在複賽或打進冠軍賽時，仍有可能二度登板。