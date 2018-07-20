世足賽》4強賽為晉級只守不攻 比利時主帥嗆法國踢法難看

比利時主帥馬丁尼斯痛批法國在4強戰踢法難看。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕法國在本屆世足賽擊敗克羅埃西亞，高捧睽違20年的隊史第二座世界盃冠軍，不過他們在4強遇上比利時，最後只守不攻的方式卻飽受批評，比利時主帥馬丁尼斯（Roberto Martínez）近日受訪時再度痛批法國隊主帥，認為他們踢得很難看！

「如果我們也像他們（法國）那樣做，就不比利時了！」馬丁尼斯在受訪時表示自己絕對不會學習使用像法國隊的戰術。

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「法國可能受到兩年前歐洲盃決賽失利的影響，所以都願意（為戰術）做出犧牲，奪冠也許能讓法國隊感到開心，但他們卻踢得非常難看！」馬丁尼斯說道。

4強遇上比利時，法國隊在烏迪迪（Samuel Umtiti）的頭錘進球後，改採保守踢法，盡可能守住對方，最終以1：0獲勝，不過這樣的戰術賽後不但遭到比利時球員批評，也引起網友熱議。

而當時法國隊當家前鋒「小王子」葛里茲曼（Antoine Griezmann）和19歲天才小將姆巴佩（Kylian Mbappé）就都曾跳出來反擊，表示對法國隊來說，能奪冠才是重點，什麼踢法並不重要。

而球隊在那一役輸球遭淘汰無緣闖進冠軍戰，馬丁尼斯也不認為是因為自己在戰術執行有問題。

「我們只不過輸在那個角球，如果法國是因為姆巴佩驚人的速度回擊射門破網，那才代表我在戰術上輸了，但事實上並不是！」馬丁尼斯說道。

法國19歲天才前鋒姆巴佩。（資料照，路透））