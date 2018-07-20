高球》英國公開賽第1回合 奇斯納66桿暫居領先

奇斯納。（歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年四大賽第3役英國公開賽，在台灣時間今天清晨打完第1回合，美國好手奇斯納以低於標準桿5桿的66桿完賽，暫居領先。

第147屆英國公開賽今天在Carnoustie俱樂部打完第1回合，上午出發的奇斯納推桿手感奇佳，18洞只花22次推桿，打下1個老鷹、4個博蒂，只有1個柏忌。賽後他表示，如果接下來3天都是22次推桿，他很有可能在週日把起冠軍銀酒鐏。

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兩名南非選手范魯尼和藍巴德今天都打出67桿，和美國的費拿並列第3。另1位南非選手史東則以68桿和美國的摩爾、史蒂爾並列第4。

藍巴德。（美聯社）

范魯尼。（歐新社）

奇斯納搶得領先之後，要守在排頭還得看一堆世界頂尖好手接下來的表現，像北愛爾蘭的麥克羅伊今天以69桿完賽，暫時並列第8，只落後3桿。美國的J.湯瑪斯和西班牙的朗姆也都並列第8，第2回合上、下午班開球時間交換，天氣的影響有多大，上了場才知道。

今天下午班的選手，在強風和更硬的場地中接受考驗，最後12組選手沒有人繳出低於標準桿的成績卡，包括「老虎」伍茲在內，他以平標準桿71桿完賽，暫時並列32名。

依照當地天氣預報，第2回合清晨有雨，伍茲換到上午出發，有機會在雨停之後趁著場地較軟多賺一點桿數。