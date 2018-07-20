高球》ICTSI女子高球賽 亞運國手侯羽薔獲業餘冠軍

2018 ICTSI Champion Tour最後1回合因雨取消，泰國普洛依薔普（左）獲得職業冠軍，台灣亞運國手侯羽薔獲得業餘冠軍。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕亞運國手侯羽薔今天在菲律賓舉行的2018 ICTSI 女子冠軍巡迴賽第10站，以2回合總計138桿並列第2名，獲得業餘冠軍。

這場比賽今天原訂在菲律賓馬尼拉的Southwoods俱樂部，舉行最後1回合比賽，但間歇大雨不斷，大會3次延後開球時間，終於宣布取消最後1回合比賽，依前兩回合成績計算名次，原本領先的泰國選手普洛依薔普以134桿贏得冠軍，4桿之差的侯羽薔，以138桿並列第2，獲得業餘冠軍，是名次最好的台灣球員。

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另1位亞運國手、侯羽薔的姐姐侯羽桑，則以139桿獨居第5名。台灣女將陳敏柔則以143桿並列12名，是名次最好的台灣職業球員。

今天上午馬尼拉地區間歇大雨不斷，第1組原定7時開球，因雨勢過大，大會延後3次，直到上午9時雨勢仍然忽大忽小，且氣象預報這種狀況會持續發生，大會於9時宣布取消最後一回合比賽。

泰國選手普洛伊薔普聽到比賽取消，興奮地大聲歡呼，慶祝自己贏得今年首冠。

侯羽薔和姐姐侯羽桑則覺得有些可惜，原本希望最後1回合可以努力追趕一下，但比賽被迫取消。她們兩人將在今年8月表台灣參加印尼亞運女子高球賽。

這項比賽是台灣女子職業高協（TLPGA）連續第4年與菲律賓女子巡迴賽（LPGT）共同認證合辦的兩場比賽之一。第2場比賽下週將在Tagaytay Miland俱樂部舉行。

第三回合因雨勢太大，場地積水，無法比賽。（TLPGA提供）

第三回合因雨太大無法比賽，選手與工作人員撤回會館。（TLPGA提供）