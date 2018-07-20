瓊斯盃》大人打小孩？白隊慘敗給伊朗國家二軍吞6連敗

台灣白隊對伊朗，台灣白隊孫思堯（左）帶球上籃，伊郎球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕一勝難求的地主台灣白隊今日在第40屆瓊斯盃碰上實力堅強伊朗，全場都像是「大人打小孩」，地主命中率低到不像話，最終以56：102慘敗給伊朗，吞下本屆6連敗。

白隊經過昨日輪休後，此仗選擇讓旅外小將吳永盛、林庭謙輪休，但上半場暴露出球隊無得分重心，僅新科SBL選秀狀元陳昱瑞攻下11分表現較佳，其餘球員得分零星，半場團隊命中率僅30.6％。

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客軍伊朗投籃命中率高達62.9％，包括三分球9投5中，場上狀況宛如大人打小孩，客隊前兩節打完取得53：27遙遙領先。易籃後，白隊還是難以改善低迷的投籃狀況，三節打完就落後達34分，提前宣告無緣開胡。

白隊末節落後逾40分，戰局只能用一面倒形容，陳昱瑞攻下13分、孫思堯8分、王柏智6分、簡祐哲4分、曾祥鈞4分。

伊朗托拉比18分，約瑟夫15分、12籃板、3助攻與2抄截，阿薩瑞14分、法喜德11分、奈威16分，團隊二分球命中率是驚人64.2％。伊朗此次瓊斯盃推出國家隊二軍前來，平均高度195.5公分，平均年紀22.1歲，仍展現不錯的實力，昨還扳倒南韓國家隊一軍，至今僅敗給以職業傭兵為主體的加拿大。

至於白隊平均年齡20.5歲，平均身高188.4公分則是本屆9隊最矮小，但至今卻是一勝難求，也顯見國內實力與西亞強權伊朗的差距。

孫思堯（右）突破伊朗防守球員出手。（記者王藝菘攝）

吳永盛（左）、林庭謙（右）未上場。（記者王藝菘攝）