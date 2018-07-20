NBA》湖人想贏勇士還太早 騎士前總管說「他」才是關鍵

湖人今夏迎來「詹皇」詹姆斯加盟，希望能打造全新球風威脅衛冕軍勇士。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今夏不但迎來「詹皇」詹姆斯（LeBron James）加盟，又積極招兵買馬，希望能打造一支能與勇士相抗衡的球隊，不過前騎士總管葛瑞芬（David Griffin）卻認為以湖人目前的陣容，根本不足以威脅勇士，並指出最大的關鍵就是沒能簽下「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。

詹姆斯降臨湖人後，球團計畫打造出與過往截然不同的球風，美國媒體也指出示，湖人新球季先發陣容，將是以詹姆斯為核心，並排出像勇士一樣的五小陣容，希望能讓場上的5名球員都能組織進攻，和能為對友創造機會的能力，不過葛瑞芬卻指出，若是從進季後賽來看，湖人的前進方向令人匪夷所思。

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「我明白如果你想要同時讓多名能進攻組織的球員待在球場上，讓Lebron（詹姆斯）變得更加輕鬆一些，我完全理解，但我不認為Lebron可以跟其他黏著球不放的球員共存，尤其是在季後賽的時候。」葛瑞芬說道。

葛瑞芬接著說：「當季後賽開始後，如果英葛蘭（Brandon Ingram）還沒有能穩定在空位投射三分球的能力，我不知道你還能指望誰成為關鍵投手。

而原本紫金軍團有意網羅本季阿肌里斯腱傷勢報銷的「表弟」卡森斯，不過最後考量他可能要到全明星週前後才能痊癒，無法提供半個球季休養時間給他的湖人最後選擇放棄卡森斯。

葛瑞芬認為要想擊敗勇士唯一的方式─就是要讓所有球星結盟，而卡森斯就是那個關鍵人物，只要他們能一直餵球給他，就能逼迫勇士也得派一名中鋒上場，而過去中鋒一直都是勇士隊最大的弱點。

「現在，你沒有可以餵球的人了，也無法削弱勇士，你該怎麼辦？」葛瑞芬說道，「所以我不知道湖人如何才能讓勇士陷入險境，湖人現在的陣容根本不足以令勇士害怕。」