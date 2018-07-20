日職 Live》陽岱鋼扛三分砲 巨人延長賽被再見轟逆轉（影音）

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E 巨人 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 9 11 2 廣島 4 3 0 0 0 1 0 0 0 2 10 10 1

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今起在客場與聯盟龍頭廣島進行三連戰，旅日好手陽岱鋼在4局上敲出三分砲，帶領球隊反攻，從7分落後一路追到平手，雙方激戰至延長賽，雖然岡本和真在10局上敲出陽春砲超前，但廣島展現十足韌性，下水流昂最後半局回敬一發再見2分砲，助隊以10：9逆轉獲勝，中斷了巨人的7連勝。

陽岱鋼擔任先發第六棒中外野手，4局上敲出三分砲，本季第5轟，距離生涯百轟只差5支，此役4支1，吞下1次三振，連2場敲安，打擊率為2成56。

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巨人43歲老將上原浩治在雙方平手時登板，後援1局無失分，順利拿下中繼點，達成美日通算「百勝百中繼百救援」紀錄里程碑，成為史上第一位達成這項成就的日本球員。

第十局

10上，岡本和真轟出一發陽春砲，打破僵局，本季第17轟，巨人以9：8領先廣島。

10下，下水流昂敲出再見2分砲，幫助廣島以10：9擊敗讀賣巨人，中斷對手近日一波的7連勝。

第八局

陽岱鋼與廣島後援投手一岡竜司纏鬥8顆球後，敲出左外野飛球出局。

第七局

代打的石川慎吾擊出右外野安打，下一棒長野久義的二壘滾地球，造成二壘手菊池涼介傳球失誤，巨人攻佔二三壘，吉川尚輝適時擊出中間方向穿越安打，一口氣打回2分，扳平戰局。

吉川尚輝適時安打扳平戰局。（取自讀賣巨人推特）



第六局

6上，廣島換投，由永川勝浩中繼登板，陽岱鋼擊出三壘滾地球出局。

6下，田中広輔擊出二壘安打，再靠著隊友的犧牲觸擊上到三壘，丸佳浩適時打出帶有1分打點的中外野安打，廣島8：6領先巨人。

第五局

麥基敲出三分砲追分，巨人追到6：7落後。

麥基敲出三分砲。（取自讀賣巨人推特）



第四局

陽岱鋼敲出三分砲，本季第5轟出爐，距離生涯百轟還有5發。

陽岱鋼敲出三分砲。（取自讀賣巨人推特）





第二局

2上，亀井善行敲安上壘，陽岱鋼面對廣島投手野村祐輔，首打席遭到三振，中井大介敲出左外野安打，形成一二壘有人，但宇佐見真吾擊出雙殺打，巨人軍攻勢瞬間瓦解。

2下，丸佳浩先在二壘有人擊出二壘安打，打回第5分，松山竜平敲出2分砲，廣島以7：0大幅領先巨人。

第一局

1上，巨人開路先鋒長野久義敲出中間穿越安打，吉川尚輝犧牲觸擊護送隊友上二壘，長野再靠著麥基的滾地球上到三壘，岡本和真也敲出內野滾地球出局，未能一棒助隊先馳得點。

1下，巨人先發投手山口俊，在1出局後被菊池涼介敲出左外野安打，面對丸佳浩投出保送，野間峻祥在兩人出局、一二壘有人時，適時擊出左外野安打，助隊先馳得點，下一棒安部友裕補上一發三分砲，廣島4：0領先巨人。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕效力讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼，日前一甩連13打數無安打的低潮，面對宿敵阪神虎火力大爆發，單場3支2，打回平生涯最多的5打點，助隊拉出7連勝，暫居央聯第二。而陽岱鋼也透露曾接到隊長坂本勇人的電話請託，希望他能夠跳出來帶領球隊，而陽岱鋼也回應了好友的期待。

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