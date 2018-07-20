世足賽》笑稱「非洲」奪冠 美國主持人被法國球迷撻伐

法國隊相隔20年拿下隊史第二座世界盃冠軍。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕法國奪下隊史第2座世界盃冠軍，美國深夜電視節目《The Daily Show》主持人諾亞（Trevor Noah）日前戲稱不是法國奪冠，而是非洲奪冠，此舉引發法國球迷不滿，認為這是種族歧視，同時法國駐美大使也譴責批評。

全隊23人的法國隊，有14位非裔球員，像是19歲天才少年姆巴佩（Kylian Mbappe）為法國與非洲的混血兒、中場波格巴（Paul Pogba）是幾內亞裔法國人，也因為非裔球員人數眾多，美國脫口秀主持人諾亞在節目中開玩笑說道，奪冠的不是法國，而是「非洲」贏得本屆世界盃冠軍，玩笑話一出在法國掀起軒然大波，球迷痛批諾亞種族歧視。

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法國駐美大使阿羅德（Gerard Araud）對此也表達嚴重抗議，特地寄信給諾亞，信中表示，「你叫他們非洲隊，你似乎否認他們是法國人，我們不會用種族、宗教或家族起源來形容公民」，痛斥諾亞的言論，認定白人是法國人的唯一定義。

對於自己的玩笑話引發爭議，出生於南非的諾亞表示，「我說他們是非洲人，並非說他們不是法國人，我想要把他們納入我的非洲情懷。」他認為球員可以同時是非洲人，也是法國人。

脫口秀主持人諾亞。（資料照，法新社）