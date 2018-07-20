中職Live》統一獅單場三轟 客場退兄弟2連勝（影音）

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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8
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9
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R
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H
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E
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統一
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0
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2
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0
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2
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1
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0
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0
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0
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0
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3
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兄弟
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0
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1
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1
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1
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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11
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0
統一擊敗兄弟。（記者廖耀東攝）
統一擊敗兄弟。（記者廖耀東攝）
高國慶拿MVP。（記者廖耀東攝）
第九局
9上，高志綱在兩人出局後敲安，下一棒莊駿凱擊出滾地球遭到刺殺。
9下，陳子豪敲安，不過彭政閔擊出雙殺打，張志豪獲得四壞保送，詹子賢擊出外野飛球遭到接殺，最終統一以5：3獲勝。
請繼續往下閱讀...
第八局
8上，第7局接替賽格威投球的官大元，第8局讓統一獅演出三上三下。
8下，兄弟攻佔滿壘，但代打的林書逸在兩出局後擊出滾地球，該局沒能攻下分數。
周思齊跑壘再次遭到阻殺。（記者廖耀東攝）
第六局
6上，統一獅三上三下。
6下，林子崴接替瑞安投球，留下一、三壘有人的局面退場，王鏡銘上場後解決陳偉漢，兄弟這局沒能攻下分數。
第五局
5上，陳傑憲敲三壘安打，吳桀睿滾地球遭到刺殺，但順利送回三壘的跑者，統一5：3領先兄弟，潘武雄左外野飛球遭到詹子賢精彩美技接殺，形成第3個出局數。
5下，詹子賢在兩人出局後敲安上壘，不過因為盜壘失敗結束該局攻勢。
第四局
4上，郭阜林和高國慶背靠背開轟，統一4：2超前兄弟。
郭阜林開轟。（記者廖耀東攝）
郭阜林開轟。（記者廖耀東攝）
郭阜林開轟後，下一棒高國慶也擊出全壘打。（記者廖耀東攝）
4下，蘇緯達陽春砲。
第三局
3上，陳重廷在兩人出局後敲中外野安打，靠盜壘上到二壘，但下一棒吳桀睿擊出滾地球遭到刺殺。
3下，首棒陳子豪敲安上壘，兩出局後，詹子賢靠統一失誤上壘，周思齊上場打擊再度建功，一二壘間穿越安打帶有一分打點，兄弟追平統一。
周思齊二、三局建功，敲安都有打點。（記者廖耀東攝）
第二局
2上，鄭鎧文轟兩分砲，統一先馳得點。
鄭鎧文兩分砲。（記者廖耀東攝）
鄭鎧文兩分砲。（記者廖耀東攝）
2下，詹子賢內野安打，盜壘上到二壘，周思齊敲安幫助兄弟追回一分，瑞安隨即回穩用三振化解危機，王威晨雖然敲安，不過周思齊跑回本壘遭到觸殺，陳偉漢游擊方向飛球被陳傑憲美技接殺，兄弟結束該局攻勢。
第一局
1上，統一開路先鋒陳傑憲敲安，但盜壘失敗，陳重廷和吳桀睿都吞K，兄弟賽格威投出三上三下。
1下，兄弟王威晨靠失誤上壘，不過兄弟沒能延續攻勢。
兄弟先發投手賽格威。（記者廖耀東攝）
統一先發投手瑞安。（記者廖耀東攝）
農委會主委林聰賢擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）
農委會主委林聰賢擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）
先發打序
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統一獅
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棒次
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中信兄弟
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陳傑憲 SS
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1
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王威晨 3B
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陳重廷 3B
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2
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陳偉漢 SS
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吳桀睿 2B
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3
|
陳子豪 RF
|
潘武雄 DH
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4
|
彭政閔 1B
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郭阜林 LF
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5
|
張志豪 CF
|
高國慶 1B
|
6
|
詹子賢 LF
|
鄭鎧文 RF
|
7
|
周思齊 DH
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郭峻偉 C
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8
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林明杰 C
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莊駿凱 CF
|
9
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蘇緯達 3B
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瑞安
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先發投手
|
賽格威