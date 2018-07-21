瓊斯盃台灣藍交手菲律賓 今日賽事預告與轉播

簡浩。（記者王藝菘攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉。

瓊斯盃賽程即將進入尾聲，台灣白將在下午5點與日本交手，藍隊則將與菲律賓對役，喜愛籃球的朋友，歡迎到新莊體育館，用行動支持台灣籃球！

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MLB部分，將有兩場賽事轉播，先由大都會對上洋基，大都會推出「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）掛帥先發，洋基則由傑曼（Domingo German）擔任主投；緊接著，太空人對上天使，太空人推出凱可（Dallas Keuchel）主投，天使則由史卡格（Tyler Skaggs）接力。

中職兩地開打，洲際場次由統一獅對上中信兄弟，獅隊推出羅里奇擔任先發，象隊則由艾迪頓擔任主投，新莊場次則由王溢正掛帥，悍將則由林煜清坐鎮主場。

瓊斯盃

13:00 印尼vs.伊朗

15:00 加拿大vs.韓國

17:00 日本vs.台灣白

19:00 菲律賓vs.台灣藍

地點:新莊體育館

轉播單位:Line today、緯來體育

MLB

07:00 大都會vs.洋基 民視、FOX體育

10:00 太空人vs.天使 FOX體育、FOX體育3台

NPB

13:00 軟銀vs.日本火腿 FOX體育3台

16:00 歐力士vs.羅德 FOX體育

CPBL

17:05 統一獅vs.中信兄弟

地點:洲際棒球場

轉播單位:緯來育樂、愛爾達體育2台、愛奇藝、CPBLTV

17:05 Lamigo桃猿vs.富邦悍將

地點:新莊棒球場

轉播單位:WinTv綜合台、愛爾達體育1台、愛奇藝、CPBLTV