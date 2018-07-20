中職Live》陳俊秀雙響砲扮英雄 桃猿1分差力克悍將（影音）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 3 0 0 0 2 0 0 1 1 7 12 0 悍將 0 0 1 1 0 2 2 0 0 6 14 1

第九局

九局下，張正偉敲出左外野飛球，但被藍寅倫美技接殺，陳品捷同樣外野飛球出局，下一棒胡金龍敲出安打，但林益全滾地球出局，比賽結束。猿隊終場以7：6力克富邦悍將。

九局上，陳俊秀敲出陽春彈！桃猿取得領先。一出局後郭嚴文擊出安打，鍾承祐獲得保送，但劉時豪與郭永維無法建功。



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陳俊秀九局上開轟，助猿隊超前比分。（記者陳志曲攝）

陳俊秀九局上開轟，助猿隊超前比分。（記者陳志曲攝）

第八局

八局下，二出局後林哲瑄擊出安打，但在二壘前遭到觸殺。

八局上，劉時豪率先敲安，郭永維滾地球出局，跑者上到二壘。隨後余德龍敲出一分打點追平安打，但林智平、王柏融無法替球隊超前比分。

郭泓志上場中繼。（記者陳志曲攝）

第七局

七局下，兩出局後林益全敲安，隨後蔣智賢敲出逆轉兩分砲！富邦悍將要回領先！

七局上，兩出局後郭嚴文獲得保送上壘，但鍾承佑擊出外野飛球出局。

蔣智賢擊出逆轉兩分彈。（記者陳志曲攝）

蔣智賢擊出逆轉兩分彈。（記者陳志曲攝）

蔣智賢擊出逆轉兩分彈。（記者陳志曲攝）

第六局

六局下，蔣智賢敲二壘安打，隨後申皓瑋擊出一分打點安打，但于孟馗、蔡友達皆滾地球出局，下一棒林哲瑄擊出一分打點安打，悍將再度追到1分差。

六局上，桃猿三上三下。

第五局

五局下，悍將三上三下。

五局上，陳俊秀保送上壘，廖健富外野飛球出局，接著郭嚴文靠著失誤上壘，鍾承佑外野飛球出局，下一棒代打的林泓育擊出二分打點二壘安打，助猿隊再度拉開比分。



Lamigo桃猿林泓育代打建功。（記者陳志曲攝）

蔡友達觸殺不及，郭嚴文衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

第四局

四局下，申皓瑋敲出二壘安打，但于孟馗、蔡友達皆出局，不過下一棒林哲瑄擊出一分打點安打，張正偉內野飛球出局。

四局上，郭永維擊出二壘安打，但陽耀勳吞K，隨後林智平滾地球出局，王柏融外野飛球出局。

富邦悍將郭泓志將背號改回56號。（記者陳志曲攝）

富邦悍將胡金龍助球隊破蛋。（記者陳志曲攝）

第三局

三局下，林哲瑄、張正偉連續敲安，陳品捷外野飛球出局，但林哲瑄上到三壘。下一棒胡金龍敲出一分打點安打，但林益全、蔣智賢皆遭到三振。



三局上，一出局後鍾承佑敲出安打，但下一棒嚴宏鈞擊出雙殺打。

Lamigo桃猿廖健富敲出安打，站上二壘。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿王柏融貢獻打點。（記者陳志曲攝）

第二局

二局下，悍將三上三下。

二局上，一出局後陽耀勳率先敲安，林智平外野飛球出局，隨後王柏融、陳俊秀保送上壘，下一棒廖健富擊出界外球飛球遭到接殺。猿隊留下殘壘。

Lamigo桃猿陳俊秀開轟。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿陳俊秀開轟。（記者陳志曲攝）

第一局

一局下，兩出局後胡金龍、林益全連續敲安，但蔣智賢擊出內野高飛球出局，悍將無功而返。

一局上，桃猿靠著林智平、王柏融的安打先馳得點，加上陳俊秀的兩分砲，桃猿首局取得3：0領先。

富邦悍將先發投手黃亦志陷入亂流。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿先發投手克恩三世。（記者陳志曲攝）

先發打序