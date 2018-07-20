棒球》單場41次四死球！夏季甲子園地方大會出現罕見紀錄

日本夏季甲子園西東京大會今天出現單場41次四死球的罕見紀錄。（擷取自日本雅虎網站）

〔記者倪婉君／綜合報導〕單場41次四死球!日本夏季甲子園西東京大會今天就出現這項罕見紀錄，由日大鶴ヶ丘高校迎戰明大中野八王子，結果兩隊合計得到34分，單場更出現多達41次四死球，就連看台上的球探都嚇一跳。

這場比賽經過超過4小時激戰，雙方你來我往，日大鶴ヶ丘在1局上就得7分，但明大中野八王子隨後就扳回6分，到了3上「日鶴」再得5分，但「明八」在4、5兩局又再添9分，5局打完，「日鶴」以12：15落後；「日鶴」在8、9兩局又拉尾盤，各攻得3和4分，終場就以19：15勝出，也晉級西東京大會8強。

請繼續往下閱讀...

「日刊體育」報導，兩隊投手都為主審嚴格的好球帶所苦，也因此合計送出41次四死球，大幅刷新去年單場19次紀錄。（註：四死球為四壞球、故意四壞球和觸身球的統稱。）

本壘板後方也集結不少球探，就連這些看球經驗豐富的專家都驚呼：「單場超過40次以上的四死球，還真是頭一次看到!」

今年是日本夏季甲子園100周年，參賽名額也增加到史上最多的56所學校。要取得參賽資格，就必須在地方大會奪冠，才能搶下8月5日開打的夏季甲子園門票。