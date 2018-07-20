瓊斯盃》驚險終結2連敗 台灣藍贏印尼10分表現不及格

台灣藍隊胡瀧貿（右）帶球上籃，印尼球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台灣藍隊在第40屆威廉瓊斯盃籃球邀請賽連續敗給伊朗、加拿大，今日與印尼國家隊進行「亞運前哨戰」，藍隊以78：68擊敗印尼，本屆戰績4勝2敗，但整體並不理想，過於濫投三分球及失誤過多，成為難以擴大領先的主因，也讓主帥帕克罕見動怒。

藍隊前役對加拿大，投籃命中率僅29.7%，此戰二分球命中率上升至72.4%，卻贏得十分艱辛。藍隊教練帕克坦言，「此戰贏球，我也開心不起來，防守未達國家隊的標準，且對方未祭出任何強悍防守，缺因過多的愚蠢傳球，全場發生21次失誤。」

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此外，藍隊在三分線出手達30次，比二分球29次還多，也讓帕克十分不滿，不解為何球員無法利用禁區、切入方式取分，反而一味選擇投射三分球。

印尼由雅加達亞運班底配上打工洋將懷特前來瓊斯盃。藍隊除了養傷免戰「新台灣人」Q.戴維斯，陳盈駿、彭俊諺、蔣淯安、周儀翔、劉錚、黃聰翰、胡瓏貿、簡浩、周柏臣、陳冠全及林郅為都是亞運國手，此仗則輪休陳盈駿、周儀翔。

印尼後衛安達卡拉首節拿到9分，使藍隊陷入苦戰。即使簡浩在第二節飆進3顆三分球，單節進帳12分，半場結束以47：36領先，但全場卻難以擴大領先，末節還一度僅領先印尼5分，好在靠著較優異身體條件，未給對手逆轉機會。

胡瓏貿13分，有11分出自下半場，簡浩12分全來自上半場，陳冠全9分，在末節剩5分22秒就5犯離場的劉錚進帳9分，彭俊諺10分，周柏臣7分。

至於印尼本土一哥維斯奴14分，安達卡拉11分，打工洋將懷特9分、12籃板、4助攻及4抄截，團隊三分球命中率42.1％比地主表現還優異。

２０１８年第４０屆瓊斯盃，台灣藍對印尼。台灣藍隊簡浩（左）帶球上籃，印尼球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣藍對印尼。台灣藍隊蔣淯安上籃。（記者王藝菘攝）

２０１８年第４０屆瓊斯盃，台灣藍對印尼。台灣藍隊林郅為灌籃。（記者王藝菘攝）

台灣藍隊劉錚。（記者王藝菘攝）

台灣藍隊胡瀧貿（右）帶球上籃，印尼球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

２０１８年第４０屆瓊斯盃，台灣藍對印尼。台灣藍隊陳盈駿（左起）、周儀翔、黃鎮未上場。（記者王藝菘攝）