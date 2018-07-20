中職》獅隊外野荒 陳重羽兼守、郭阜林移防

陳重羽。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕獅隊今年選秀第2輪挑進野手張偉聖，視為即戰力，但合約尚未談妥，在他未加盟前，獅隊碰上主砲蘇智傑扭傷右腳，羅國龍和唐肇廷受傷也未歸隊，只好讓捕手陳重羽兼守中外野，並讓郭阜林從三壘移防左外野。

獅隊鬧外野荒，牽動戰力布局，上半季專心蹲捕的陳重羽，下半季開始就增加外野訓練量，他說：「之前是偶爾去外野接球，現在是每天，捕手訓練也沒停過。」

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陳重羽說，不管在哪個位置，都要盡力做到最好，守外野當然比較輕鬆，但還是偏好捕手，「因為在這位置表現好，較不容易被取代，比較特別，不過，只要能上場比賽都好。」他表示，自己身體沒問題，狀況也不錯。

郭阜林則說，教練如何安排就把它做好，「可以在先發位置上，代表教練對你的信任，還能繼續在場上為球隊建功。」

談到目前打擊狀況，郭阜林坦言較迷惘，找不到扎實的感覺，就差在心裡的扎實感，他想起去年下半季會設小目標去建立信心，越打越順手，「現在就覺得回歸當初，讓自己突破，用這種心態去打。」

郭阜林努力調整，希望能幫助球隊，之前買了小型發球機擺在房間也派上用場，他說：「現在狀況不好時，睡前會打一下發球機、看看影片，揣摩打擊感覺，覺得踏實再去睡覺，隔天就用樂觀心情去面對新的比賽。」

郭阜林。（記者廖耀東攝）