NBA》送走德羅森犯眾怒 暴龍總裁道歉：是我沒溝通好

暴龍總裁出面致歉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍上週與馬刺談成震撼交易，送走當家一哥德羅森（DeMar DeRozan），換來上季因傷只打9場的球星雷納德（Kawhi Leonard），驚人之舉引發撻伐聲浪，暴龍總裁今出面道歉，承認自己與德羅森溝通不良。

「我跟DeMar在夏季聯賽談話，我想我的錯誤在於，我跟他談了我們之後對他有什麼期待，這並非一定是在講交易，而是我對他的期待，我想（雙方溝通的）分歧點就在這裡。」總裁尤基利（Masai Ujiri）說。

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根據《ESPN》掌握的消息，德羅森去夏季聯賽跟球團會面時，曾堅信自己不會被交易，但球團卻無預警把他送往馬刺，讓德羅森怒轟聯盟沒有誠信、再也沒有忠誠可言，許多球星都發聲力挺德羅森。而且，雷納德早已言明想去湖人，兩位當事人對於交易結果完全開心不起來。

對於球團決策犯眾怒，總裁尤基利表示自己的職責在於，不管陣容如何、都得確保球隊繼續往前走，他很感謝德羅森對於球隊的付出，但他不能放棄能夠招募雷納德的機會，「如果這裡有什麼溝通不良的地方，我向DeMar、他的家人、代理人道歉，這不是我的意思。」總裁尤基利說。

「如果你有機會可以得到最佳五人，這種機會可不常有，我想我得好好把握才行。雷納德並沒有跟我說、他對在暴龍打球興致缺缺，每個人對事情都會有自己的意見，但雷納德或他的團隊並沒有給我這種感覺，見面時再看看吧。」總裁尤基利回應，透露雷納德這幾天會進行體檢，有機會親自面對面談話。

「我已經跟Kawhi、還有他的經紀人、叔叔談過，我很期待和他本人碰面，我們有責任把他們安頓好，盡量讓他們感覺舒適，這點我很有信心，我想我們有一個很棒的計畫，就看看成效如何。」總裁尤基利總結。

德羅森被交易後相當難過。（資料照，美聯社）