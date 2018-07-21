MLB》馬查多改穿8號致敬Kobe 轉隊首戰表現搶眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕明星野手馬查多（Manny Machado）今正式加盟道奇，改穿8號球衣致敬偶像「老大」布萊恩（Kobe Bryant），轉隊首打席就敲安，首戰表現3支2另有2保送，終場道奇以6：4擊敗釀酒人，下半季首戰旗開得勝。

「我鬆了一口氣，事情終於搞定，今天過後、我再也不用回答那麼多問題。」馬查多在賽前記者會笑說，「我很興奮能來到這裡，我知道這是一支很棒的隊伍、很棒的球隊，有很豐富的棒球歷史，我只想趕快出場比賽，幫助球隊贏球。」

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馬查多賽前出席記者會。（美聯社）

馬查多過去6年在金鶯都穿13號球衣，由於目前道奇13號為馬恩西（Max Muncy）所有，馬查多選擇改穿8號球衣，向自己的偶像、同是洛杉磯傳奇的退役籃球明星老大致敬。「我是來這裡贏球的，到頭來，我還是很想贏得一枚冠軍戒。」馬查多說。

馬查多隨後也在IG發文感謝金鶯栽培，謝謝球隊、球迷、總教練以及隊友，「我17歲第一次加入球隊，過去8年完全超出我的想像，謝謝你金鶯隊，你永遠在我心中。」

道奇下半季首戰作客釀酒人，馬查多火速入隊參戰，擔任2棒先發游擊手，首局首打席就敲出安打，隨後連獲2次保送，7局上再度敲安，轉隊首戰合計3支2另有2保送。

馬查多補上道奇游擊空缺。（USA TODAY Sports）

馬查多轉隊首打席就敲安，單場3支2獲2保送。（法新社）