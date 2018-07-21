羽球》生涯和戴資穎對戰打平 「世界冠軍」奧原希望拚衛冕

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018世界羽球錦標賽將在7月30日於中國南京開打，去年的女單冠軍日本女將奧原希望日前表示，今年要以挑戰者的姿態，再次挑戰冠軍。

因世界球后戴資穎去年選擇參加台北世大運，放棄參加世錦賽，奥原希望最後獲得冠軍，她當時賽後表示，因戴資穎等世界好手沒有全員參賽，自己還不是真正的「世界冠軍」。

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在世錦賽後，奧原希望受到膝傷困擾，影響表現，不過她在今年的泰國羽球公開賽奪冠後，根據世界羽聯最新公布的世界排名，奧原希望上升2名，來到第6名。

日本隊日前為羽球隊舉行記者會，奧原希望拿著小看板寫著「向世界挑戰」，並表示沒想過自己是王者身分，將會以挑戰者的姿態，迎接挑戰。

此外，世界排名第2的日本好手山口茜則表示，希望能享受比賽，也盼能打出讓觀眾們樂在其中的比賽。她還笑說，「希望能保持漂亮的身體回國。」

奧原希望生涯對戴資穎有過6次交手，雙方各有3勝，是少數對戰成績能與小戴打平的選手，不過兩人上一次交手已經是2016年6月3日的事情；而山口茜生涯與小戴12次對決，取得5勝7敗的劣勢，近期更是對戰3連敗。

根據世錦賽的籤表，奧原希望、山口茜都在籤表下半部，而身為頭號種子的戴資穎則在上半部，意即這兩位日本女將若要和小戴對決，可能要到決賽才有機會。

奧原希望。（資料照，美聯社）

山口茜。（資料照，歐新社）