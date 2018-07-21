MLB》卡本特超狂16壘打數創紀錄 紅雀打爆小熊

卡本特全場5支5、包含3轟，一舉灌進7分打點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀開路先鋒卡本特（Matt Carpenter）今天大開殺戒，全場5支5、包含3轟，一舉灌進7分打點，幫助球隊在客場最後以18：5痛宰小熊。卡本特成為紅雀隊史第一位、大聯盟第二位有著單場3轟、2支二壘安打的選手。

卡本特首局首打席就敲陽春砲，第2局再揮2分砲，第4局擊出二壘安打，第5局敲帶有1分打點的二壘安，第6局再敲3分砲。總計他5打數5安，包含3轟，7打點則創下個人生涯新高。

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根據大聯盟官網報導，這是自2010年的強打普侯斯（Albert Pujols）後，再次有紅雀選手在小熊主場單場敲3轟。而普侯斯曾在2004年在小熊主場有著單場3轟、共15壘打數的表現，卡本特此戰以16個壘打數正式超前該紀錄，還追平紅雀隊史單場壘打數紀錄。

小熊王牌投手萊斯特（Jon Lester）今表現不佳，僅投3局被敲2轟，失掉8分全為自責分，吞下本季第3敗；紅雀先發新秀佛雷爾提（Jack Flaherty）5局送出9次三振，僅失1分，獲得本季第4勝。

（影片來源：大聯盟官網）

小熊王牌投手萊斯特表現不佳。（美聯社）