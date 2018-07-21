英國公開賽》奇斯納吞雙柏忌 仍和室友Z.強森並列領先

奇斯納保住領先。（歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕第147屆英國公開賽今天打完第2回合，美國選手奇斯納最後1洞吞下雙柏忌，仍保住領先位置，兩回合總計136桿，與他的室友Z.強森並列領先。

奇斯納第2回合打下5個博蒂，他在第13和14洞連續抓鳥時，總計低於標準桿8桿，領先Z.強森兩桿。可惜最後1洞開球偏左打進長草，第2桿剩218碼，他從長草裡奮力揮擊，球還是飛得不夠遠，在小溪前落地，彈掉之後球掉了進去。這他吞下雙柏忌，也讓Z.強森得以並列領先。

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Z.強森這回合較早出發，他只在第1洞吞下柏忌，後續抓回5隻小鳥，67桿完賽，以低於標準桿6桿站上首席。

Z.強森。（美聯社）

這回合不少好手追得很緊，英格蘭的佛利伍德今天打出全場最佳的65桿，6個博蒂、無柏忌，只用了26次推桿，讓他以137桿並列第3名，上升了47席。並列第3的還包括美國的培瑞茲和雪菲爾德。北愛爾蘭名將麥克羅伊連續兩天打出69桿，以總計138桿和南非范魯顏、藍巴德，美國的費拿、庫查等人並列第6，他們只落後兩桿。

佛利伍德。（歐新社）

「老虎」伍茲這回合又打出平標準桿71桿，兩回合總計142桿，並列29名，還算不錯。

老虎伍茲。（美聯社）

兩回合打完晉級線落在高於標準桿3桿的145桿，共79人打進決賽。球王D.強森多花3桿提前淘汰，J.湯瑪斯、西班牙的賈西亞和日本松山英樹也沒過關。