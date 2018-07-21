MLB》遭禁賽80場 明星卡諾下月歸隊要守一壘

卡諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手隊明星卡諾（Robinson Cano）因藥檢呈陽性，遭大聯盟禁賽80場。水手總教練狄波托（Jerry Dipoto）表示，卡諾下個月將歸隊，考慮讓他移防守生涯從未守過的一壘、或是指定打擊。

在卡諾缺陣的期間，高登（Dee Gordon）回到他熟悉的二壘守備位置，水手隊也打出36勝22敗的佳績，目前以58勝39敗暫居美國聯盟西區第二，有機會晉級季後賽。

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狄波托表示，卡諾的缺陣讓球隊的打線受到重創，但球員們團結起來並崛起，「如果你認為沒有了卡諾我們會是一支更棒球隊的話，你就是瘋了。」他指出，「當我們有了他，我們才是一支好隊伍，僅管如此，這球隊能做出很棒的事情。」

狄波托說，高登現在是球隊的二壘手，8月中到季末這段時間，可能會讓高登偶爾支援守中外野，但他主要還是守二壘，「我們之前坐下來和卡諾談，他說『只要我能幫助球隊打進季後賽都行。』，他很棒。」

卡諾近期在多明尼加自主訓練，除了二壘守備訓練外，還有練習守一壘。狄波托說，卡諾回到球隊後，可能會分擔守二壘、一壘、甚至擔任指定打擊的工作。卡諾本季成績為4轟、23分打點、打擊率0.287。