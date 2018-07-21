MLB》工具人變砲手 拉米瑞茲暫居全壘打王

本季表現大爆發的印地安人拉米瑞茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季表現大爆發的印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天對遊騎兵之戰敲陽春砲，本季第一位達到30轟的選手，印地安人最後在延長賽11局以9：8險勝。

拉米瑞茲此戰單場有2安打，包含一發陽春砲，是大聯盟今年首位達成30轟的選手。根據ESPN指出，自從2000年以來，拉米瑞茲是第4位身高5呎9吋（約175.26公分）或以下，能達到單季30轟的球員，前三位分別為特哈達（Miguel Tejada）、羅林斯（Jimmy Rollins）、紅襪貝茲（Mookie Betts）。

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拉米瑞茲在大聯盟守過三壘、二壘、游擊、左外野，本季都守三壘，上季打出29轟、83分打點的佳績，今年有望再寫個人生涯新高。

此戰兩隊各有17支安打，印地安人靠英卡納西恩（Edwin Encarnacion）在延長賽11局上的關鍵安打，攻下超前分，幫助球隊以1分之差獲勝。

此外，遊騎兵韓籍砲手秋信守此戰有2安打，連續52場上壘，追平前金鶯球員米拉（Kevin Millar）曾在2007年締造的紀錄；大聯盟最佳連續上壘紀錄為紅襪傳奇名將威廉斯（Ted Williams）在1949年創下的連續84場上壘。

（影片來源：大聯盟官網）

秋信守。（今日美國）