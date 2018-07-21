NBA》西部競爭激烈 巴克利：湖人有詹皇也只能排第5

巴克利。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）今夏震撼加盟洛杉磯湖人，過往統治東部的詹皇要揮軍西部，退役球星、名球評巴克利（Charles Barkley）不看好，他近日受訪直言湖人明年要是進季後賽，大概也就第5、第6種子這樣的程度。

巴克利在體育節目《The Dan Patrick Show》上說：「就算有詹姆斯這樣的強者，湖人在西部大概也只會是第五第六名，我覺得他們沒有比雷霆跟金塊、灰狼強。」若湖人是第5名，那老巴認為比湖人強的還有一隊，自然是勇士。

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那火箭呢？老巴提到，火箭在失去亞瑞查（Trevor Ariza）之後，戰力對他來說也退步了。

此時主持人問到，湖人今夏還迎來包括朗度（Rajon Rondo）、麥基（JaVale McGee）、史蒂文森（Lance Stephenson）等人的加盟，全都只簽一年，似乎只為明年做準備。

對此老巴直言：「在我看來，湖人就是加幾個人想多賣幾張票、博取關注罷了，詹姆斯還是會持續去做他過往在做的那些事，他實在太厲害了，但聽我說，西部的競爭真的很激烈，太陽、國王都變得更強了...。」他表示，詹姆斯過去幾年在東部，少說有20場勝利是贏得輕鬆，但在西部可沒那麼簡單了。