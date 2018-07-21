MLB》大聯盟觀眾去哪了？ 馬林魚票房暴跌54％最慘

大聯盟面臨觀眾數量下滑的趨勢。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽季進行一半，觀眾跑去哪裡了？根據統計，30支球隊中，只有9支球隊的票房較去年同期增加，其餘21支都呈現下滑。雖然MLB官方曾提出說明，表示開季時因為美國部分地區暴雪、異常低溫等氣候造成票房下滑，但時序進入七月，票房似乎不見復甦之勢。

根據美國棒球網站Baseball-Reference.com的數據，觀眾數量下降最多的是馬林魚，較去年的票房暴跌54.42%，超出下滑率第二名的海盜（27%）、第三名的藍鳥（26.87%）很多，這三支球隊勝率也都沒過5成。

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觀眾數成長最多的則是釀酒人，成長率19.77%、再來是太空人的18.01%、水手隊的10.20%。至於有大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）的天使，票房也較去年同期下滑0.5%。

2017年球季大聯盟平均一場比賽觀眾數3萬118人、到了2018年球季目前一場比賽則是2萬8383人，減少了6%，美國售票網站Barrystickets.com統計，觀看大聯盟比賽的平均票價為76美元，和去年相比，今年平均一場比賽減少了1735人，以大聯盟一年安排2430場比賽來說，全年會減少3億2000萬美元的收入，這些還不包含觀眾進入球場後購買飲食的收入。

許多聲音指出，大聯盟近年來強隊和弱隊的差距越來越大，可能是造成票房下滑的主因，進入9月大聯盟擴編，許多球隊安排主力球員休息、啟用年輕球員，消化比賽越來越多，票房有可能再更惡化。