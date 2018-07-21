MLB》太空人凱可6.2局無安打 大谷先發3打數全吞K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人下半季首戰作客天使，塞揚先發「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel）演出6.2局無安打比賽，雖然沒能締造隊史首場由左投完成的無安打比賽，仍助太空人以3：1擊敗天使，凱可收下個人先發4連勝。

凱可今作客天使球場威風八面，前6局完全封鎖對手沒被敲安，一壘手古利爾（Yuli Gurriel）4局下美技沒收平飛球，讓凱可有機會挑戰生涯首場、也是隊史第一場由左投完成的無安打比賽，此役之前凱可生涯最長無安打紀錄為6.1局。

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然而6局下2出局時發生狀況，天使阿普頓（Justin Upton）打第一球掃成游擊方向平飛球，太空人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）高舉手套要接球，球卻打到手套護擋上緣往後彈，掉在外野草地上讓阿普頓站上壘包。

球場計分板隨後亮起安打燈號，讓現場球迷爆噓聲連連，凱可的無安打局數停在6.2局，沒能挑戰個人與球隊的難得紀錄，凱可接著三振大谷翔平結束天使進攻，8局上續投被敲安打，因野手選擇、犧牲打，失掉1分退場，牛棚守成讓凱可收下本季第8勝，個人近4場先發都拿勝投。

凱可6.2局無安打比賽破功。（美聯社）

間接讓凱可無安打比賽破功的岡薩雷茲，賽後對於被記安打的球耿耿於懷，他認為那球是自己的失誤，沒想到竟然被記安打害凱可破功，「就我個人意見，那應該是失誤，我不知道他們為何給安打，這有點改變了凱可的比賽還有氣場，就我來說，那球是失誤。」岡薩雷茲說，總教練也認同他的看法。

「他今天投得很棒，是本季最棒的比賽之一，但很不幸的，今天對我來說是個難熬的一天，我本來應該能幫上忙的、但我沒有，事情就是發生了。」岡薩雷茲說。凱可賽後則說，今年季前就設定目標，要把好表現延續到下半季，在7、8月份投出好成績，他最近感覺相當好。

太空人此役首局就拿分，史普林格（George Springer）敲安上壘後離壘過遠，靠重播輔助判決逃過牽制出局，隨後回壘率先得分，2、3局續添分數，最終以3：1贏球、下半季有好的開始，獲醫師許可將恢復練投的天使大谷，今天擔任先發5棒指定打擊，3打數全吞K，有2次揮空三振。

打者大谷先發3打數全遭三振。（USA TODAY Sports）