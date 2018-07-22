瓊斯盃台韓戰壓軸登場 今日賽事預告與轉播

台灣隊劉錚。（記者林正堃攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

瓊斯盃最後一天壓軸好戲登場，台灣藍將對上宿敵南韓隊。台灣藍目前以4勝3敗排在第5名，前鋒劉錚昨繳出24分10籃板7抄截的全能數據，儘管最終輸給菲律賓，但今天面對南韓的比賽，他的表現仍是台灣能否取勝的關鍵。球迷們一起打開電視為台灣選手加油吧！

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羽球方面，新加坡公開賽決賽今天上演「台灣內戰」，由周天成對上許仁豪。周天成要力拚今年首座超級賽冠軍，許仁豪則要挑戰個人最佳戰績，兩人國際賽交手僅次一次，要追溯到2016年南韓公開賽男單會外賽，當時許仁豪直落二勝出。今天的台灣內戰誰能奪下冠軍？精采比賽，不要錯過囉！

中職今日兩地開打，下午5點洲際球場由中信兄弟迎戰統一獅，兄弟派出洋投萊福力先發對上獅隊土投江辰晏。新莊球場由Lamigo桃猿隊出戰富邦悍將，昨因下雨的關係，今天要進行雙重戰。下午場猿隊推出王溢正主投對上悍將的布魯斯。下半季剛開始四隊全力搶勝，三連戰的最後一場誰能拿下勝利？喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

大聯盟例行賽方面，早上七點由天使坐鎮主場面對太空人，天使近況普普，近5戰僅拿下2勝3敗的成績，想要進軍季後賽還要再加油了。而太空人目前以65勝35敗高居美聯西區第一，領先水手達5場勝差，王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）今天將嘗試帶領球隊拿下二連勝。棒球迷們記得打開電視收看轉播！

日職例行賽今天將有兩場轉播要帶給球迷朋友，分別是下午1點的日本火腿出戰軟銀，以及下午4點的羅德迎戰歐力士，喜愛日職的朋友們不要錯過精采比賽囉！

瓊斯盃

13:00 日本 VS. 加拿大

15:00 伊朗 VS. 菲律賓

17:00 台灣白 VS. 立陶宛

19:00 台灣藍 VS. 南韓

地點:新莊體育館

轉播單位:Line today、緯來體育

新加坡羽球公開賽-決賽

13:00 愛爾達體育3台

CPBL例行賽

17:05 統一獅 VS.中信兄弟

地點:洲際棒球場

轉播單位:緯來育樂台、愛爾達體育2台、愛奇藝、CPBLTV

13:00 Lamigo桃猿 VS. 富邦悍將

17:05 Lamigo桃猿 VS. 富邦悍將

地點:新莊棒球場

轉播單位:WinTv綜合台、愛爾達體育1台、愛奇藝、CPBLTV

MLB例行賽

07:00 太空人 VS. 天使 FOX體育、FOX體育3台

NPB例行賽

13:00 軟銀 VS. 日本火腿 FOX體育

16:00 歐力士 VS. 羅德 FOX體育3台