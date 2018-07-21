中職》中信與賽格威解約 下週拉上紐維拉先發

賽格威遭中信解約。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕洋投賽格威今年轉戰中信兄弟，表現始終不理想，昨晚對統一獅吞敗後，球團今天決定與他解約，先發輪值缺口將拉上在二軍待命的紐維拉。

賽格威昨晚先發6局挨3轟、掉5分，慘吞第6敗，教練團和球團賽後就討論解約事宜，並於今天賽前做出決定；賽格威已有心理準備，也理解球隊決定，今天賽前已到球場和教練、隊友道別。

請繼續往下閱讀...

中信兄弟總教練史耐德表示，賽格威是很好的選手，也是個性很好的朋友，他的實力仍在，只是今年表現較起伏，相信他的職業生涯不會就此告一段落，未來還有機會看到他在場上發光發熱。

史總說：「這決定很困難，他是很好的榜樣，在家也是好爸爸、好丈夫，很可惜表現不佳，經討論後還是決定讓他先離開。」

紐維拉明、後天就會先隨隊，下週取代賽格威先發。史總指出，紐維拉在二軍表現不錯，且在美國各層級都有投球經驗，相信他有實力可應付一軍比賽，很期待他的表現。

兄弟今天先拉上野手陳文杰，史總也說，陳文杰在二軍越打越穩定，表現很好，「我們外野需要有守備能力的野手，也要加強板凳深度，比賽後段需要有速度的球員代跑，他是非常適合的人選。」

賽格威今年轉戰兄弟，出賽14場共投77局，戰績2勝6敗、防禦率高達7.13，是他來台發展4年最不理想的一季。紐維拉已在二軍先發12場、64.1局，拿下4勝3敗、防禦率2.66。

紐維拉。（資料照，記者黃志源攝）