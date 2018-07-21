中職Live》張志豪深遠二壘打 兄弟3：0統一

2018/07/21 17:34

 

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H

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統一

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 0 0 0

兄弟

3

 3 3 0

第一局

統一獅首棒陳傑憲選到四壞保送上壘，陳重羽擊出飛球出局，陳鏞基隨後打出雙殺打，讓這個半局形成變相的三上三下。

王威晨擊出內野強襲球，形成安打上壘，隨後王威晨發動盜壘上二壘。張志強遭到三振，一出局。陳子豪擊出中外野安打，兄弟先馳得點。彭政閔擊出右外野飛球，鄭鎧文判斷失誤形成二壘安打，跑者站上一、二壘。張志豪擊出左外野深遠二壘安打，一棒打回壘上跑者，比數形成3：0。詹子賢二壘滾地球被觸殺，跑者站上三壘。周思齊擊出中外野飛球出局。

先發打序

統一獅

棒次

中信兄弟

陳傑憲  SS

1

王威晨  2B

陳重羽  CF

2

張志強  SS

陳鏞基  3B

3

陳子豪  RF

潘武雄  DH

4

彭政閔  1B

郭阜林  LF

5

張志豪  CF

高國慶  1B

6

詹子賢  LF

鄭鎧文  RF

7

周思齊  DH

郭峻偉  C

8

黃鈞聲  C

陳重廷  2B

9

蘇緯達  3B

羅里奇

先發投手

艾迪頓
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