中職Live》張志豪深遠二壘打 兄弟3：0統一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 0 0 0 0 兄弟 3 3 3 0

第一局

統一獅首棒陳傑憲選到四壞保送上壘，陳重羽擊出飛球出局，陳鏞基隨後打出雙殺打，讓這個半局形成變相的三上三下。

王威晨擊出內野強襲球，形成安打上壘，隨後王威晨發動盜壘上二壘。張志強遭到三振，一出局。陳子豪擊出中外野安打，兄弟先馳得點。彭政閔擊出右外野飛球，鄭鎧文判斷失誤形成二壘安打，跑者站上一、二壘。張志豪擊出左外野深遠二壘安打，一棒打回壘上跑者，比數形成3：0。詹子賢二壘滾地球被觸殺，跑者站上三壘。周思齊擊出中外野飛球出局。

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先發打序