中職Live》張志豪深遠二壘打 兄弟3：0統一

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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統一
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0
|0
|0
|0
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兄弟
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3
|3
|3
|0
第一局
統一獅首棒陳傑憲選到四壞保送上壘，陳重羽擊出飛球出局，陳鏞基隨後打出雙殺打，讓這個半局形成變相的三上三下。
王威晨擊出內野強襲球，形成安打上壘，隨後王威晨發動盜壘上二壘。張志強遭到三振，一出局。陳子豪擊出中外野安打，兄弟先馳得點。彭政閔擊出右外野飛球，鄭鎧文判斷失誤形成二壘安打，跑者站上一、二壘。張志豪擊出左外野深遠二壘安打，一棒打回壘上跑者，比數形成3：0。詹子賢二壘滾地球被觸殺，跑者站上三壘。周思齊擊出中外野飛球出局。
請繼續往下閱讀...
先發打序
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統一獅
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棒次
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中信兄弟
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陳傑憲 SS
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1
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王威晨 2B
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陳重羽 CF
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2
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張志強 SS
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陳鏞基 3B
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3
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陳子豪 RF
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潘武雄 DH
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4
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彭政閔 1B
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郭阜林 LF
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5
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張志豪 CF
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高國慶 1B
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6
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詹子賢 LF
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鄭鎧文 RF
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7
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周思齊 DH
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郭峻偉 C
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8
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黃鈞聲 C
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陳重廷 2B
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9
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蘇緯達 3B
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羅里奇
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先發投手
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艾迪頓