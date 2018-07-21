中職》明天可望一軍處女秀 李振昌先中繼亮相（影音）

李振昌明天將登錄一軍。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕在二軍投完2場比賽，投手李振昌今開車北上洲際球場，向一軍報到，先隨隊熟悉狀況，明天將登錄一軍，可望在主場獻出一軍初登板。能近距離讓台灣球迷欣賞「小李飛刀」投球，他笑說：「滿期待的，希望別丟太多壞球。」

李振昌是今年選秀最快簽約並亮相的球員，因逾1個月未實戰，先在二軍調整，並出賽2場，首戰後援1局失1分，另有1K、2保送，昨又投1局飆2K無失分，最快球速151公里，晚間就被通知今赴一軍。

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「球隊主要是看我自己調整好了沒，我覺得差不多了，滿接近的，想說先上來隨隊，熟悉一下教練團和隊友。」談起2次登板狀況，李振昌表示，第1場可能久未比賽，想出力投球，想丟好卻越丟越糟糕，滑球進不了好球帶，主要就是調整；第2場就把節奏放慢，狀況也比較穩定。

因為昨役只用15球，李振昌今午一到球場，就先進牛棚練投，「昨天丟的球數沒有很多，想再多丟一些維持手感。」他坦言，在二軍期間有點急著想上一軍，「可是教練和小雞賢拜（牛棚教練林恩宇）都說，與其著急，不如慢慢來，把狀況調整好上來，才有辦法幫助球隊。」

李振昌被定位為「終結者」，教練團都非常期待他的演出，教頭史耐德對他昨天投球內容讚不絕口，投手教練伯納今賽前也不斷關心他的狀況、手會不會痠。

不過，李振昌明登錄一軍後，前幾場比賽暫時不會投第9局，先從中繼開始，他說：「教練可能覺得對我狀況還不是很了解，想多看1、2場，等我穩定點再看情況，現在（鄭）凱文和（陳）柏豪好像也都滿穩定的。」