瓊斯盃》外援拉特里夫爆氣飆34分！南韓扳倒全勝加拿大

南韓拉特利夫上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃今進行倒數第二天賽事，開幕至今取得全勝的加拿大，碰上有歸化球員拉特里夫（Ricardo Ratliffe）坐鎮的南韓踢到鐵板，拉特里夫繳出34分、15籃板，率隊以99：94獲勝。

南韓歸化球員拉特里夫首節獨拿10分，助南韓取得領先，易籃後金善亨三分球命中，率隊拉出一波9：3攻勢，南韓持續擴大領先；決勝節加拿大急起直追，靠著泰瑞（Terry Thomas）和曼曼杜（Mamadou Gueye）外線縮小差距，關鍵時刻全準範兩記外線穩住局面，最終南韓也以5分差贏球。

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南韓金善亨終嘗前2次關鍵切入，澆熄加拿大贏球希望。（記者林正堃攝）

29歲、199公分的拉特里夫今年初正式成為南韓歸化球員，今遇上加拿大砍下34分、15籃板，南韓主帥許載稱讚他不管是進攻還是防守，都給了球隊很大幫助。

4年前拉特里夫曾代表南韓職業隊蔚山現代太陽神來台參與瓊斯盃，這次他是首度披上南韓國家隊戰袍出征瓊斯盃，他表示對於今天的表現很滿意，目前和隊友搭配和默契也漸入佳境，希望接下來亞運能為南韓爭取好成績。

加拿大今不敵南韓後，戰績為6勝1負，和伊朗、南韓相同，最終冠軍得視明天3隊賽果而定；明晚7：00最後一戰，由台灣藍隊迎戰南韓。

南韓李承炫跳投得分。（記者林正堃攝）