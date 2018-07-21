電競》「傳說對決」台中盃報名隊伍出爐 張泰山將出席表演賽

張泰山也將以嘉賓名義出席 2018 台中電競節盛會。（照片由台中台壽保提供）

〔體育中心／綜合報導〕由台中市政府主辦的首屆「台中電競節」將於8月1日至5日在台中 市迷你蛋盛大舉辦，其中《Garena傳說對決》台中盃已於昨 （19） 日公布分組名單，將自 21 日起搶先展開線上賽，進 入三十二強隊伍將於 8 月 2 日起進行線下賽事，爭奪 50 萬新台幣總獎金；本賽事除邀請前中華職棒球星「森林王子」張泰山 出席表演賽外，台中市台灣人壽成棒隊自組報名三隊參賽，相信精彩 可期。

本次報名《Garena傳說對決》台中盃情況相當熱烈，隊伍數量眾多，綜觀參賽隊伍名稱十分有趣，像是「ahq」、「JE Team」等與台灣職業戰隊名一致或是十分相近的名稱，由於報名規章規定不能有現役職業選手出賽，這些隊伍應該都只是玩家向喜愛的隊伍致敬。

請繼續往下閱讀...

也有隊伍取做「五排小小兵」、「來佔名額的」、「每個都菜雞」、「求求你送頭」，足見台灣《Garena傳說對決》玩家們的自嘲及幽默感。參賽的隊伍將從明日起展開線上預賽，四組別將以單淘汰賽方式進行比賽，每組取前八名晉級線下三十二強賽事，最終冠、亞軍獎金高達 30 萬及 10 萬元，季軍並列各獲得 5 萬，也期待各路武林好手在此大展身手、被更多人看見。

檢視報名的隊伍，更赫然發現「我們報一隊」、「穿鞋不穿襪 沒有臭腳ㄚ」與「一定是大拇指」這三隊選手全數來自台中市台灣人壽成棒隊成員，其中遊戲 ID 為「誰弄的」的楊承駿，更曾效力於中華職棒富邦悍將隊（前身為義大犀牛）三年時間，其餘選手同樣都有三級棒球或成棒經驗，可說是來勢洶洶。

此外，前中華職棒球星「森林王子」張泰山今年自澳洲棒球聯盟返台後選擇加盟台中市台灣人壽成棒隊，作為陣中指標性人物，張泰山也將以嘉賓名義出席 2018 台中電競節盛會，參與《Garena傳說對決》台中盃表演賽。