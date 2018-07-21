中職》裁判和球迷 李振昌的中職鮮體驗

李振昌。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕決定投入中職選秀後，李振昌之前一回台就開始關注中職賽況，今天先隨一軍熟悉環境、感受比賽，對他而言，中職的一切還很新鮮，裁判和球迷也是不同的體驗。

李振昌的一軍首日，先了解練球狀況，也進牛棚練投、接受媒體訪問，還要慢慢熟識隊友，他笑說：「跟錡鴻賢拜、恰恰賢拜、智勝賢拜、紅龜賢拜等人比較熟悉，其他都很年輕，還不太認識。」

請繼續往下閱讀...

「在二軍時，小雞賢拜（牛棚教練林恩宇）會跟我講一些中職的情況，錡鴻賢拜也有關心我狀況調整得怎樣。」提到還要習慣之處，李振昌說：「這邊很多人都說裁判吧，要先適應裁判，所以前幾場比賽再看看，再了解一下。」

帶著美、日職棒資歷加盟中職，又有大聯盟經驗，李振昌當然是今年選秀最受矚目的球員。面對嶄新的台灣職棒生活，當他談到不一樣的感覺，想了一下也說：「應該是球迷言論吧！」

李振昌笑說，在意（球迷言論）是還好，主要因為在中職投球，電視都看得到，「但在國外丟，頂多就看報紙新聞，除非是上大聯盟有轉播。」

來到中信兄弟，李振昌被設定為終結者，他透露，其實以前大多投第7或8局，擔任終結者僅有1、2次，少有機會投第9局，還是要慢慢學習。

李振昌在二軍出賽2場，總教練史耐德緊盯表現，他說：「C.C.（李振昌）第1場可能急躁了些，想表現好，導致投球動作有點趕，影響到控球，但昨天表現非常棒，調整得很好。」

史總說，李振昌定位就是終結者，但因剛到一軍，為了讓他更熟悉環境，前幾戰會先從第7或8局出發，再慢慢往後移，「我也希望明天就有機會讓他上場，但仍要看比賽狀況。」