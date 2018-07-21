中職》林威廷單場海灌5打點 悍將二軍擊倒獅子軍

富邦二軍林威廷單場擊出３支安打，進帳５分打點，助球隊擊敗統一二軍。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍例行賽，今天由富邦悍將對上統一獅，悍將二軍整場比賽靠著打線串聯，以及獅隊二軍平白奉送3次的守備失誤，最終就以9：5擊敗了統一二軍。

前五局打完，悍將二軍僅以3：2領先，但打線隨後在6、7兩局發威，合計灌下6分，將比分大幅拉開。反觀獅隊二軍，前8局受制悍將投手群，無法攻下太多分數，直到9局下最後反攻機會才再進帳3分，可惜為時已晚。

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此役悍將二軍先發投手林政賢主投5局，送出5次三振，被敲出5支安打，失掉2分摘下本季在二軍的第一勝。而後續登板的投手羅國華、林克謙、彭世杰都分別投了1局且未失分，僅最後在9下接手的林弈豪，在1局的投球中被敲出了3支安打，並失掉了3分責失。

雙方打線方面以悍將二軍的林威廷最為亮眼，單場敲出了3支安打猛打賞，打回了全場最多的5分打點，賽後在二軍的打擊率上升到了0.406。至於獅隊二軍方面也有鄧志偉的單場3安打精采表現。

林威廷在６局上揮出帶有2分打點的安打。（記者黃志源攝）

7局上林威廷的安打再度送回了壘包上2名跑者。（記者黃志源攝）

另外，富邦悍將去年囊括一軍最佳九人及金手套獎的方克偉在近期復出後，於二軍穩定出賽，本場比賽也繳出了雙安的好表現。而年初宣佈季後即將退休的獅隊外野手劉芙豪，今日於比賽後半段上場代打並揮出了1支安打，不過今年一軍首安還沒開張的他，在二軍的打擊率也是低迷的0.254。

悍將二軍獲勝後在三壘側列隊擊掌。（記者黃志源攝）

富邦二軍石翔宇此役擔任開路先鋒未敲安，還遭觸身球擊中。（記者黃志源攝）