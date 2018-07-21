世界盃相撲錦標賽 桃園巨蛋登場

世界盃相撲錦標賽在桃園巨蛋開打，選手們無不使出渾身解數、全力以赴獲得最好成績。（記者謝武雄攝）



［記者謝武雄／桃園報導］為期3天的2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽今天在桃園市立體育館舉行開幕典禮，此次相撲大賽共有來自25個國家、199名選手參賽，市長鄭文燦致詞時表示，相撲運動已逐漸國際化，舉辦相撲比賽，可讓更多民眾認識相撲，感受充滿力與美的精采比賽，去年亞錦賽在蒙古舉行，台灣獲得四面獎牌，也希望今年獲得更好的成績。

鄭文燦說，去年市府體育局與中華民國相撲協會理事長李明峻到波蘭弗羅茲瓦克參加國際相撲聯盟國際理事會，積極爭取申辦2018世界相撲錦標賽，最後從埃及、波蘭、愛沙尼亞等眾多國家中脫穎而出，獲得2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽主辦權。

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體育局長夏金興表示，本次賽事由市府與中華民國相撲協會合作，計有25個國家、199名選手和100名左右隨隊人員，合計近300名國際人士齊聚桃園，共舉辦6項國際相撲比賽，包括第13屆亞洲相撲錦標賽、第8屆亞洲女子相撲錦標賽、第15屆世界青年相撲錦標賽、第7屆世界青少女相撲錦標賽、第22屆世界相撲錦標賽、第13屆世界女子相撲錦標賽，每場比賽都是精采可期的頂尖賽事。

世界盃相撲錦標賽在桃園巨蛋開打，選手們無不使出渾身解數、全力以赴獲得最好成績。（記者謝武雄攝）



世界盃相撲錦標賽在桃園巨蛋開打，選手們無不使出渾身解數、全力以赴獲得最好成績。（記者謝武雄攝）



世界盃相撲錦標賽在桃園巨蛋開打，選手們無不使出渾身解數、全力以赴獲得最好成績。（記者謝武雄攝）

